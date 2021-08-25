В Челябинске выступит Олег Митяев

Народный артист России Олег Митяев выступит перед челябинцами 30 сентября в театре Драмы им. Наума Орлова.

Выступления Олега Митяева всегда подразумевают теплое общение со зрителем в простой домашней атмосфере. Артист исполняет песни, рассказывает жизненные истории, шутит, зачитывает традиционные записки из зала. Он и зрители во время концерта по-настоящему объединяются и становятся одной дружной компанией, ведь музыкант исполняет свои произведения со свойственными ему прямотой, честностью и остроумием.

Обычно время концерта составляет примерно два с половиной часа с антрактом. Время пролетает совершенно незаметно и когда музыкант уходит со сцены, зритель чувствует не только душевную радость, но и хочет снова и снова возвращаться на концерты Народного артиста России Олега Митяева.

Заказать билеты на концерт можно в Городских зрелищных кассах.