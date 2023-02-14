В Челябинске завершается выставка «Отцы и дети»

Финальная неделя выставки «Отцы и дети» в челябинском Музее искусств порадует зрителя разноплановыми мероприятиями: лекциями, мастер-классами, книжным клубом.

Выставка «Отцы и дети» - редкая возможность увидеть фонды Челябинского музея изобразительных искусств во всём его многообразии: от классики до современности. Как рассказали в пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств, музей подготовил насыщенную программу, которая позволит глубже понять язык изобразительного искусства.

В четверг, 16 февраля, в 18:30 в музейном книжном клубе «Экфрасис» поговорят о памяти, искусстве и аристократах. Участники встречи будут читать и обсуждать историю молодого художника Чарльза Райдера из романа английского писателя Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед». Главный конфликт произведения – в драме поколений, перипетиях судьбы, разных мирах художника и мира праздного аристократизма. Ключевые темы романа, безусловно перекликаются некоторыми чертами с идеей проекта «Отцы и дети». Вход по билетам выставки.

Искусство нужно не только обсуждать, но и создавать. Этим и займутся посетители занятия «Рисунок углём» 16 февраля в 18:30. При помощи художника-иллюстратора они познакомятся с этим необычным художественным материалом, отточат технику штриха и постановку руки и создадут эффектную графическую работу.

В субботу, 18 февраля, в 14:00 на финальной лекции выставки «Отцы и дети» - «Зазеркалье или достоверность?! Судьба и творчество художественных династий», которую проведет куратор выставочного проекта Натальи Козловой, гости музея отправятся в путешествие по времени. Слушатели углубятся в вопрос разности поколений художников, полнее раскроют для себя мир изобразительного искусства и проблематики в нем вопроса поколений.

Накануне, 23 февраля, пройдет мероприятие, специально приуроченное к этому празднику. В воскресенье, 19 февраля, в 14:00 любители ретро-ароматов посетят лекцию-дегустацию «Советские одеколоны для настоящих мужчин». Гости музея узнают, в чем выражается неповторимый стиль советской парфюмерии, как выбирались название для духов, почему одеколон «Тройной» и многое другое.

Выставка «Отцы и дети: судьба и творчество художественных династий» работает до 19 февраля 2023 года в зале имени архитектора Е.В. Александрова Челябинского музея изобразительных искусств на площади Революции, 1. 0+.