09.08.2023
На ММК определили лучшие локомотивные бригады 2023 года
09.08.2023
ММК внедрил цифрового двойника гидросистемы
09.08.2023
В Челябинске отремонтируют дорогу по улице Электросварочной
09.08.2023
В Троицке 12 августа пройдет масштабный праздник здоровья
09.08.2023
В массовом ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель «Газели» и пострадали люди из «Камаза»
08.08.2023
Дрон-камикадзе упал на территории храма в Курской области, пострадал ребенок
В Челябинский театр кукол возвращается «Человек в футляре»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
29.06.2023
Сезон Челябинского театра кукол закрывает «Дон Жуан»
29.05.2023
Челябинский театр кукол приглашает на премьеру «Дон Жуана»
15.05.2023
Челябинский «Полонез Огинского» прозвучит в Карелии в «ЭХО БДФ»
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023
В Пластовском районе найден родник, вода в котором отличается особыми свойствами
07.08.2023
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023