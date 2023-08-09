В Челябинский театр кукол возвращается «Человек в футляре»

Челябинский театр кукол имени В. Вольховского после большого перерыва возвращает в репертуар спектакль для взрослого зрителя «Человек в футляре». Спектакль будет показан 10 и 11 августа.

«Премьера «Человека в футляре» состоялась в 2010 году, - рассказывает заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина. - Постановка интересна нетривиальным взглядом режиссера и театра на главного персонажа - «человека в футляре» Беликова. Со школьных времен он остался в памяти многих как человек откровенно неприятный: живет по правилам, всех давит, угнетает, вызывает страх и озноб одним своим появлением. А что же в душе самого Беликова? Он действительно «сухарь» и «душитель свобод», или за внешней оболочкой скрывается человек с тонкой ранимой душой, который прячется в «футляр» из чувства самосохранения? Спектакль не следует буквально за текстом рассказа, это скорее фантазия на тему одноимённого произведения и на чеховские темы вообще. Театр не дает оценок ни главному герою, ни всем остальным персонажам. Он рассказывает историю про жизнь нелепую и не оправдавшую надежд, в которой жалко всех. И это чистой воды Чехов – настоящий, пронзительно грустный и трагически смешной».

Спектакль идет в «черном кабинете» - зритель видит только кукол и не видит артистов. Куклы в «Человеке в футляре» подчеркнуто гротесковые, со сложной механикой: они «сами» надевают шляпки, ездят на велосипедах и многим другим удивляют зрителя.

Челябинский «Человек в футляре» является участником нескольких престижных международных театральных фестивалей. Артист Николай Архипов, исполнитель роли Беликова - лауреат областного фестиваля-конкурса «Сцена-2010» в номинации «Лучшая мужская роль». Исполнительница роли Ольги Ивановны- заслуженная артистка РФ Наталья Балдина - лауреат V Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий» (г. Екатеринбург) в номинации «Лучшая женская роль», а также лауреат III Международного фестиваля кукольных спектаклей для взрослого зрителя «Соломенный жаворонок» и тоже в номинации «Лучшая женская роль».

Начало спектакля в 19 часов.