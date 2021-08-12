В челябинском фестивале «ЭФиР 74» участвует даже Чингачгук

В челябинский областной киноцентр имени Сергея Герасимова продолжают поступать заявки на участие в IX открытом фестивале экологических фильмов и рекламы «ЭФиР 74». Итоги фестиваля будут подведены осенью нынешнего года.

«За восемь лет своего существования фестиваль стал по-настоящему международным, - рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» директор киноцентра Юрий Сычёв. – Среди его участников были авторы – профессиональные кинематографисты и любители из Армении и Азербайджана, Киргизии и Бразилии, Испании и Швеции».

Но всегда больше всего было работ из разных регионов России. На сегодняшний день в адрес оргкомитета уже поступили заявки из Анадыря и Санкт-Петербурга, Самары и Москвы.

Проблемы экологии серьёзно волнуют и беспокоят весь мир. В числе авторов одного из заявленных фильмов на фестиваль «ЭФиР 74» есть и «главный индеец стран социалистического содружества», известный актёр Гойко Митич (те, кто постарше, прекрасно помнят его Чингачгука). В свой 81 год он активно участвует в охране природы.

А вот автору фильма из Саратова Майе Карповой недавно исполнилось девять лет. Вот такой возрастной разброс среди участников. Такое же разнообразие и в жанрах представленных лент – от анимации до научно-популярных документальных фильмов. Но всех их объединяет тематика и искренняя любовь к родной природе.

Через несколько дней после подведения итогов фестиваля «ЭФиР 74» зрителей ждёт встреча с авторами фильмов, участвующих в конкурсной программе ещё одного областного фестиваля, - «Урал, я люблю тебя!». Этот кинофорум тоже уже популярен, обрёл широкую известность и постоянно развивается, пополняется новыми номинациями.

В этом году его программу добавила самая, пожалуй, жёстко регламентированная номинация «Регион 74», в которой авторам за 74 секунды предстоит ярко и эмоционально признаться в своих чувствах к родному краю.

В планах оргкомитета этого фестиваля ещё одна номинация, посвящённая театрам Челябинской области. В новом предстоящем сезоне академический театр драмы имени Наума Орлова отметит свой вековой юбилей. Созданный о нём фильм мог бы стать хорошим подарком к этому важному событию.

Да и другие театры области достойны и должны иметь свою кинолетопись. И, быть может, эти фильмы о театрах когда-нибудь войдут в фонд будущего театрального музея, которого давно уже ждёт театральная общественность Южного Урала. А учредителем этой новой номинации станет Челябинское областное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Положение о фестивалях и форму заявки на участие в них можно найти здесь. Остаётся добавить, что «Урал-пресс-информ» является информационным партнёром обоих фестивалей.