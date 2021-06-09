В челябинском Саду камней создадут уникальные песочные скульптуры

В Челябинске, в Саду камней на набережной реки Миасс, в скором времени появятся уникальные песочные скульптуры, которые будут украшать территорию до конца сентября и станут подарком городу к 285-летию.

Как рассказали в управлении культуры, отражать основные вехи развития Челябинска и южноуральской земли будут 11 песочных шедевров, создавать которые в рамках нового по формату фестиваля будут лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы.

В Саду Камней Челябинске гости сотворят «Основание Челябинска» – скульптуру, посвященную сторожевой крепости, основанной 13 сентября 1736 года на реке Миасс; Челябинский городской бор – песчаную мини-копию памятника природы, на территории которого распложены детская железная дорога, зоопарк и парк Гагарина; купцов – скульптуру в честь развития торговли на Южном Урале (главной торговой улицей была Уфимская, ныне Кирова, где горожане покупали хлеб, чай, одежду и другие товары).

Также на набережной Миасса воздвигнут Игоря Курчатова – скульптуру славного уроженца города Сима, создателя атомной бомбы, основоположника идеи «мирного атома».

Еще одной скульптурой станет «Медицина» - ее посвятят борьбе с сибирской язвой (Челябинск стал первым городом, где изучили это заболевание).

Появятся в Саду Камней и «Металлургия» из песка, и «Сказы Бажова, и «Спорт», и «Танкоград», и «Театр», и «Транссиб» (скульптура, посвященная открытию в 1892 году железнодорожного сообщения между Златоустом и Челябинском; этот отрезок стал первым звеном Транссибирской магистрали, а столица Южного Урала из уездного городка стала превращаться в крупный промышленный центр).

Создавать песочные скульптуры мастера будут десять дней. Как рассказал технический директор фестиваля скульптор Сергей Кныш, это довольно кропотливый, трудоемкий процесс: сначала отсыпается песок, затем строится опалубка из досок в несколько ярусов - получается пирамида, сверху прикрытая досками.

Скульптор будет создавать фигуру, двигаясь сверху вниз, последовательно разбирая уровни на пирамиде.

«Песок нужен особенный, речной не подходит для скульптур. Определенное время у нас ушло на поиск подходящего песка – он должен быть крепким, карьерным, с высоким содержанием глины. Такой песок мы нашли на Кременкульском карьере», - отметил Сергей Кныш.

Сверху скульптуры покрываются несколькими слоями клеевого состава, поэтому им не страшен ни дождь, ни ветер. В технологии создания фигур используется вода, поэтому скульптуры не могут пережить зиму, однако один сезон они точно выдюжат.

По словам Сергея Кныша, площадка у Сада камней выбрана неслучайно: учитывались удобное месторасположение в центре города, хороший трафик, парковочные места и отремонтированная в прошлом году набережная.

Организаторы фестиваля надеются, что новое городское пространство станет местом притяжения для жителей и гостей Челябинска.