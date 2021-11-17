В Челябинском театре кукол премьера экологической «Русалочки»

В Челябинском театре кукол имени В. Вольховского 27ноября состоится премьера экологической сказки для семейного просмотра «Русалочка». Эту новость корреспонденту нашего агентства сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Кондюрина.

«Режиссер и автор инсценировки спектакля Аглая Жюгжда и художник Ксения Ольховская увидели в этой истории возможность поговорить с маленьким зрителем на очень актуальную сегодня тему бережного отношения к природе, - рассказала Светлана Кондюрина. - Сюжет знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена, кончено же, останется неизменным. Русалочка увидит Принца и полюбит его, но только эта романтическая история произойдет на фоне техногенной катастрофы, когда поверхность моря заполнена плавающим мусором, воздух непригоден для дыхания, а сама природа стала враждебной человеку. Надежду на лучшее даст только любовь, возвышенная и самоотверженная, которая настигнет героев даже в мире, лишенном гармонии».

Как уже сообщало агентство, когда премьера была ещё только в работе, для убедительного визуального воплощения идеи природной катастрофы, декорации и куклы к спектаклю изготовлены из пластиковых бутылок, жестяных банок, крышек, пробок, батареек и прочих материалов, которые люди ежедневно отправляют в мусорные баки. Но в умелых руках художников, бутафоров и мастеров по изготовлению кукол мусор превращается в предмет искусства. Увидеть результат этого и можно будет увидеть на спектакле для семейного просмотра 27, 28 и 30 ноября.

Зрители увидят экологическую «Русалочку» во Дворце культуры ЧЭРЗ по адресу переулок Островского, 8.

С афишей театра они могут познакомиться на сайте театра, а билеты приобрести в городских зрелищных кассах, на сайте teatrkukol74.ru и в кассе ДК ЧЭРЗ. Для посещения спектакля всем зрителям старше 18 лет будет необходимо предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесённой коронавирусной инфекции, а также документ, удостоверяющий личность.