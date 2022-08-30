В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»

К 150-летию со дня рождения великого русского композитора Александра Скрябина в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки состоится Steinway-концерт с уникальным световым оформлением.

Как отмечает пресс-секретарь театра Анастасия Черкас, Александра Скрябина называют композитором-философом. Сочинять произведения он начал в восемь лет, а его дебютное публичное выступление состоялось в 11-летнем возрасте. Скрябин стал первым в истории композитором, кто визуализировал мелодию с помощью света и цвета, а также ввел понятие «светомузыка».

Одно из самых знаменитых произведений композитора – симфоническая поэма «Прометей» – вошло в программу Steinway-концерта. В этом сочинении Скрябин воплотил свое восприятие звука, прописав в партитуре отдельной строкой партию света. На премьере в 1911-м году технические возможности не позволили реализовать замысел композитора, зато сейчас исполнение «Прометея» представляет собой восхитительный синтез музыки и светового шоу.

«Создавая визуальное оформление, мы опираемся на световую партитуру Скрябина, в которой под каждой нотой он указал цвет, – рассказывает художник по свету Екатерина Долинина. – Прогресс со времен композитора не стоял на месте, поэтому мы дополняем партитуру световыми и видеоэффектами. Свет на сцене, где расположится оркестр, будет статичным, а все шоу развернется в зале.

В программу также вошло произведение для симфонического оркестра «Мечты», концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор и другие известные сочинения композитора. В вечере примет участие приглашенный солист – прославленный пианист, лауреат международных конкурсов Дмитрий Карпов.