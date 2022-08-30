30.08.2022
В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»
30.08.2022
Челябинск торжественно завершит купальный сезон в последний день лета
30.08.2022
Без четвероногих – никуда: Челябинск принял третьи открытые соревнования спасателей-кинологов
30.08.2022
В Челябинске завершился первый фестиваль уличных театров «Театры без крыш»
30.08.2022
Челябинцев приглашают в горсад имени Пушкина послушать выступления Лаврова, Кириенко и Пескова
30.08.2022
Челябинцев ждет волшебный фестиваль водных огней
В Челябинском театре оперы и балета шедевры Скрябина прозвучат «в цвете»
25.08.2022
Солистка оперного театра спела вместе с молодыми людьми с особыми возможностями здоровья
24.08.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил планы на новый сезон
17.08.2022
Солистка челябинской оперной труппы стала заслуженной артисткой Татарстана
29.07.2022
В Челябинске покажут классический национальный русский балет «Лебединое озеро»
Школа в Айлино не откроется в День знаний, несмотря на требование губернатора
29.08.2022
Утвержден «Зеленый пояс» вокруг Челябинска, на очереди другие города области
26.08.2022
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022