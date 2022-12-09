В Челябинской области пройдут «Дни Белорусского кино»

В Челябинской области на следующей неделе пройдут «Дни Белорусского кино». Они проводятся по инициативе областного Киноцентра имени С.А. Герасимова в рамках соглашений о сотрудничестве в области культуры между Республикой Беларусь и Челябинской областью. Поддержку этой инициативе оказывает министерство культуры Челябинской области в соответствии с Планом кинематографических мероприятий Министерства культуры Республики Беларусь на 2022 год.

По словам директора Челябинского областного Киноцентра Юрия Сычёва, в Республике Беларусь уходящий год был объявлен Годом исторической памяти. В его масштабной культурной программе важнейшему из искусств уделено особое внимание. Цели для привлечения к нему определены вполне конкретные: для формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, для сохранения и укрепления дружественных отношений российского и белорусского народов, для приобщения российского зрителя молодого поколения к произведениям белорусского кинематографа, а также для показа достижений киноискусства Республики Беларусь последних лет и установления творческих контактов, обмена опытом, оказания содействия в профессиональном становлении молодых кинематографистов.

В программу «Дней белорусского кино» включены просмотры фильмов, творческие встречи и мастер-классы. Так,16 декабря (в 17-00), в Челябинском Центре «Кино + Театр» им. Пушкина состоится демонстрация фильма «Правила геймера» (режиссер И. Четвериков), созданного «Национальной киностудией «Беларусьфильм» по заказу Министерства культуры Республики Беларусь. А на следующий день (17 декабря) в Южноуральске зрителям будет представлен полнометражный мультипликационный фильм «Звезды седьмого неба» (режиссер Е. Турова). Вход на оба фильма свободный. Кроме того, гостями этих дней станут известные кинематографисты Беларуси – секретарь Союза кинематографистов республики, кинорежиссёр, профессор, заслуженный деятель искусств РБ Виктор Васильев и кинорежиссёр, член правления Союза кинематографистов республики Александр Анисимов.