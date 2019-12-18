В Челябинской области восстановили древний сосуд из детского погребения

Художник и реставратор заповедника «Аркаим» (Челябинская область) Оксана Орлова завершила реставрацию керамического сосуда, обнаруженного в этом году в составе детского погребения на поселении Левобережное (Синташта II).

Она же нарисовала развертку уникального орнамента этого сосуда, содержащего сложную композицию, образованную V-образными фигурами, которые обрамляют наклонные ряды заштрихованных треугольников и прямоугольников.

Как сообщили в заповеднике, детское погребение, в состав которого входил сосуд, было обнаружено к северу от жилища 10, на межжилищном пространстве, представляющем из себя своеобразную «улицу», разделявшую два жилых комплекса синташтинского поселения.

Могильная яма подпрямоугольной формы вытянута в направлении запад-восток, имеет размеры 96 на 74 сантиметра и глубину в материковом грунте 60 сантиметров. Погребенный ребенок лежал на дне ямы головой на запад, на левом боку, скорченно. У его головы был установлен керамический сосуд с остатками сопроводительной пищи, возможно, мясной похлебки - в нем были обнаружены ребра овцы.

В результате деятельности норных животных многие кости ребенка были перемещены, большинство костей черепа оказалось под сосудом. Предварительное изучение костей ребенка показало, что он умер совсем маленьким - малышу не исполнилось и года. Следов прижизненных повреждений на костях не обнаружено.

Фото со страницы сообщества «Аркаим» в ВКонтакте