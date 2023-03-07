В челябинской Публичке распустятся цветы

В выставочном зале Публичной библиотеки девятого марта откроется выставка «Цветы души Аси Годок». Художница представит 36 рисунков из цикла «Цветочный гороскоп друидов», а также несколько работ, выполненных в технике нейрографика.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, это уже не первая выставка автора в залах Публичной библиотеки. Ася Годок – челябинский художник, психолог, инструктор нейрографики, мастер по изготовлению обереговых кукол, инструктор йоги. В 2018 году организовала Школу нейрографики в Челябинске.

В 2020–2021 годах художница создала коллекцию «Цветы души» в технике нейроарт и на основе цветочного гороскопа друидов. Помимо этого, для каждого цветка художница представила основные качества характера человека, рожденного в период «господства» цветка, его совместимость с другими людьми и многое другое.

«Я очень долго шла к этому событию: рисовала цветы, составляющие цветочный гороскоп друидов и, в итоге, у меня получился целый цветочный сад. И в каждом образе заложены смыслы, – отмечает художница Ася Годок. – Создавая рисунок на белом листке бумаги, я наполнялась силой, энергией каждого цветка и синхронизировала все процессы с помощью нейрографической линии».

Дополним, что нейрографика – это простой и доступный графический язык описания мира, где с помощью бионической линии достигается внутренняя гармония.

Работа экспозиции «Цветы души Аси Годок» продлится до 10 апреля в выставочном зале (3-й этаж) Челябинской областной универсальной научной библиотеки.