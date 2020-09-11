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В честь дня рождения Челябинска Молодежный театр дарит 50-процентную скидку на свои спектакли

Культура
Сегодня, 14:17
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В день рождения Челябинска Молодежный театр будет продавать билеты на свои спектакли за полцены.

По традиции, театр объявляет День города еще и Днем зрителя.

«Только в этот раз устраиваем не один праздничный день, а целые выходные. 12-го и 13-го сентября билеты на все спектакли театра (по ноябрь включительно) продаются с 50-процентной скидкой. Купить их можно на сайте театра или в кассах», - рассказали в Молодежном театре.

Напомним, новый, 56-й, сезон в Молодежном начнется уже 18-го сентября с детского спектакля «Как слониха упала с неба» (9+) по книге Кейт ДиКамилло.

Это история о маленьком городке Балтиз, в котором мальчик-сирота Питер пытается разыскать свою давно пропавшую сестрёнку Адель.

«Какую роль в его поиске сыграет слониха и увидят ли юные зрители огромное животное из жарких стран на сцене Молодежного? Приходите и посмотрите своими глазами!» - приглашают сотрудники театра.

В Молодежном отмечают, что купить билеты со скидкой можно на любой спектакль, в неограниченном количестве. Все вопросы задавайте по телефонам: +7 (351) 263-22-03 или +7 (908) 579-33-46.

Весь репертуар театра здесь.

 

 

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