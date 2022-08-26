В эту субботу Челябинск станет столицей современного искусства!

27 августа в арт-сквере на набережной реки Миасс пройдет масштабный, уникальный для Челябинска, уличный фестиваль современного изобразительного искусства «#Неискусственно».

В 12:00 фестиваль откроют три авторских перформанса. Один из них «Ожившие картины», героев которых узнает каждый челябинец. Другой перформанс «Девушка с шарами» - это уникальный костюм, украшенный более сотни воздушных шаров. А третий – девушки с множеством отражающих поверхностей, как символ того, что искусство отражает жизнь.

Особенность фестиваля в том, что искусство в прямом смысле оживет на глазах у зрителя. Гости станут свидетелями создания картины, скульптуры и даже ковра.

На фестивале будут невероятные инсталляции. Например, пространство перед сценой станет пастбищем для сотни единорогов. Также будут установлены загадочные фигуры из камней, а талантливые флористы создадут цветущий сад.

Помимо этого, в арт-сквере будут проходить мастер-классы по живописи, лекции деятелей искусства, паблик-токи и множество перформансов. А еще всем желающим расскажут о том, как получить и пользовать «Пушкинской картой».

Завершится субботний вечер выступлением рокабилли-бэнд «Ghost Radio». Музыкальная группа вживую сыграет подвижный рок-н-ролл, rockabilly, кантри, каверы, свои композиции.

Все гости могут посетить фестиваль абсолютно бесплатно.

Подробная афиша на сайте фестиваля.

Организаторами фестиваля являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.