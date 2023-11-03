В фестивале «Хворостовский» принял участие солист челябинского оперного театра

В Красноярске завершился масштабный фестиваль искусств «Хворостовский». Его участником стал контртенор челябинской оперы Артем Крутько.

Фестиваль искусств, посвященный великому русскому баритону Дмитрию Хворостовскому – одно из самых значимых и крупнейших международных событий. Более семи тысяч зрителей побывали на концертах с участием мировых звезд, среди них – Македа Монне (Франция), ансамбль Questa Musica, Хибла Герзмава, Аида Гарифуллина, Сон Чи Хун (Южная Корея) и солист Челябинского театра оперы и балета Артем Крутько.

«Для меня было огромной честью и ответственностью выступать на фестивале имени Дмитрия Хворостовского – выдающегося оперного певца, человека-легенды!», – поделился впечатлениями артист.

В исполнении челябинского контртенора слушатели насладились музыкой эпохи барокко. На концерте звучали произведения Генделя, Вивальди, Порпора и других музыкантов.