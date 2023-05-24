24.05.2023
В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова
24.05.2023
Челябинец обокрал глухонемого друга
24.05.2023
Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России
24.05.2023
«Я – профессионал»: студентка ЮУГМУ стала призером престижной олимпиады
24.05.2023
Этим летом жители Челябинской области будут активно отдыхать в Поволжье, Сибири и на Северном Кавказе
24.05.2023
В элитном микрорайоне Челябинска растет стихийный мусорный полигон
В фондах Исторического музея Южного Урала хранится уникальная «Острожская Библия»
23.05.2023
В Челябинске стартует «Фотофест-2023»
16.05.2023
Правительство Москвы наградило Исторический музей Южного Урала за вклад в воспитание молодежи
12.05.2023
Владимир Богдановский подарил свою книгу об Александре I Златоусту
28.04.2023
В особняк Покровского в Челябинске привезли старинную французскую мебель
Ряд городов Челябинской области остается в дымке
23.05.2023
Последняя декада мая в Челябинской области будет жаркой
22.05.2023
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023