В фондах Исторического музея Южного Урала хранится уникальная «Острожская Библия»

По случаю Дня славянской письменности и культуры, который отмечается сегодня, 24 мая, Государственный исторический музей Южного Урала рассказал об уникальном издании – «Острожской Библии», которая хранится в музейных фондах.

Это первое полное издание Библии на церковнославянском языке. Книга издана в городе Остроге в 1581 году огромным по тем временам тиражом - по некоторым данным, было выпущено от 1000 до 1500 экземпляров.

Сегодня полностью или частично сохранились лишь 350 книг, в их числе и челябинская «Острожская Библия». Книга довольно объемная - в ней 628 страниц. В Библии использовано шесть различных шрифтов на двух языках - греческом и церковно-славянском. На белой бумаге типографскими красками (черной и красной) напечатаны мелкие, но удобочитаемые буквы. Красным цветом выделены месяцеслов и оглавления.

«В книге помещена гравюра, изображающая царя Давида. Она выполнена на бумаге XVIII века и, очевидно, была вставлена позднее. Также на страницах имеются надписи, сделанные от руки. Четыре из них выполнены скорописью XVII века, и одна сделана в XVIII веке. Судя по этим пометкам, владельцем «Острожской библии» в XVII веке был Савринец Кернажицкий, а на рубеже XVIII и XIX веков она принадлежала жителю Нижнетагильского завода Григорию Голованову. В XVIII и XIX веках издание реставрировалось по разумению своих владельцев: бумага прошита белыми нитками, книжный блок обрезан, присутствуют следы реставрации самой бумаги», - рассказали в Историческом музее Южного Урала.

Подлинный переплет книги утрачен и заменен картонными обложками, корешок выполнен из ткани. В целом артефакт, чей возраст насчитывает почти 450 лет, сохранился достаточно хорошо — так утверждают хранители Исторического музея.

К сожалению, сотрудники учреждения точно не знают, как «Острожская Библия» поступила в музейные фонды, но это ничуть не умаляет ее культурной и исторической ценности.