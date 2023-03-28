28.03.2023
В апреле в Челябинске пройдёт XI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
28.03.2023
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
28.03.2023
Неделя детской книги стартует … в Молодежном театре
28.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 29 марта (18+)
28.03.2023
В селе Белоносово состоялось совещание аграриев и фермеров Еткульского района
28.03.2023
В Челябинске уменьшилось число детсадовцев, однако ряду микрорайонов садиков по-прежнему не хватает
В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых
17.03.2023
В Историческом музее жителей и гостей Челябинска ждет «Великий перелом»
14.03.2023
Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023