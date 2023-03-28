В Историческом музее Южного Урала покажут «Машину времени» семьи Исаковых

В Государственном историческом музее Южного Урала 30 марта открывается выставка художественных произведений Макена и Кенеша Исаковых.

В экспозиции, которая будет работать в музейно-выставочном центре до 24 апреля, представлено 70 работ.

Макен Исаков - выдающейся исследователь и практик цигун и тайцзицюань, обладатель почетного знака «Хрустальный леопард» от Лиги традиционного ушу России. Обучался в Ленинградском высшем художественном училище имени Мухиной.

В экспозиции представлены живопись и графика, произведения художника разных лет. Гости смогут увидеть картины, сюжеты которых, на первый взгляд, просты, но за обыденностью открывается глубина переживаний. Обобщенность рисунка и колорита, хрупкое соединение иронии и лирики - эти произведения эмоциональны и находят живой отклик у зрителя.

По словам куратора выставки, искусствоведа Марьи Аникиной, картины невероятно глубокие.

«Сюжеты нельзя называть древними, хотя они связаны с историей Киргизии. Они вне времени, хотя историчность в его картинах присутствует. Они абсолютно лишены «пафоса». При этом очень красивые. И вместе со своим отцом впервые выставляется его сын. И действительно работы художников двух абсолютно разных поколений - абсолютно разные. И авторы предложили назвать выставку «Машина времени», чтобы показать, как мудрость старшего поколения осмысливается или не осмысливается младшим. У них разные смыслы, разные ритмы, разная скорость, где-то философское осмысление бытия, а где-то кипучая жизнь. И это очень ясно видно на контрасте двух художников», - отметила Марья Аникина.

Как рассказали в Историческом музее, Кенеш Исаков рисует с детства. Окончил художественную школу Челябинска. Работает в стилистике метамодернизма. Выставляется с 2021 года.