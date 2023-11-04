В «Подмосковных вечерах» громко прозвучали два театра Челябинска

В канун праздничных дней театральный небосклон Челябинска осветил победный фейерверк двух ведущих театров - академического театра драмы им. Н.Ю.Орлова и Нового Художественного театра. Оба ярко проявились и громко заявили о себе в «Подмосковных вечерах» - в престижном международном фестивале зрительских симпатий, который в седьмой раз проходил в городе Мытищи. Челябинский театр драмы участвовал в этом фестивале со спектаклем «Дом Бернарды Альбы». Новый Художественный театр со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас».

О популярности Мытищенского уникального форума, который проводит яркий, самобытный театр «ФЭСТ», который хорошо знаком челябинским театралам своим постоянным участием в фестивале НХТ «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», свидетельствует не только авторитетное жюри в составе именитых критиков и театроведов, но и число желающих принять в нём участие. Из 300 заявок от 200 театров экспертный совет отобрал для фестивальной афиши лишь 13 спектаклей из России и Казахстана. Два из них – челябинские, что придаёт их победе особую весомость и значимость.

Поскольку «Подмосковные вечера» - фестиваль зрительских симпатий, то и в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались, прежде всего, на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. Эту особую эмоциональность, пронзительность, умение достучаться до сердца каждого зрителя, смысловую глубину и актуальность единодушно отмечали в обоих челябинских спектаклях члены жюри. А цветы и благодарные аплодисменты и даже слёзы зрителей, долго не отпускавших артистов со сцены, были тому подтверждением. И как итог этого признания – высокие награды по основным номинациям.

Спектакль «Дом Бернарды Альбы», в котором « пронзительно и чувственно соединились любовь, смерть, нежность и жестокость», - это недавняя премьера и первое обращение Челябинского театра драмы к творчеству Фредерико Гарсии Лорки. Спектакль поставлен молодым талантливым режиссёром Дарьей Догадовой и за свой пока ещё короткий срок уже удостоился первых наград. На Всероссийском молодёжном театральном фестивале «Худсовет», который недавно проходил в Саранске, участники спектакля получили спецприз жюри «За лучший ансамбль» и диплом «За лучшую работу художника». А в «Помосковных вечерах» наградой экспертов были отмечены лучшая режиссёрская работа Дарьи Догадовой и лучшая женская роль второго плана Екатерины Зенцовой.

Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» уже побывал и стал лауреатом нескольких международных и региональных фестивалей. Одна из самых любимых постановок зрителей Челябинска особенно актуальна звучит в наши дни. Это «песнь о людях, умеющих красиво, полно жить вне зависимости от обстоятельств и способных на подлинное благородство. Уральские крестьяне, милиционер-литовец и люди других социальных групп и национальностей, о которых упоминается в пьесе, – все они составляют НАРОД. Тот самый великий народ силой своего духа, основанной на доброте и способности любить, победивший фашизм».

«Подмосковные вечера» пополнили копилку наград театра, отметив спектакль, созданный режиссёром Евгением Гельфондом по пьесе Владимира Гуркина, дипломом "За лучший спектакль большой формы" и актрису Ксению Бойко "За лучшую женскую роль".

В день награждения победителей «Подмосковных вечеров» (второго ноября) в Москве, состоялось ещё одно важное событие для Челябинского НХТ. Спектакль «Саня, Ваня, с ними Римас» был сыгран в большом зале Центрального Дома Актёра в рамках программы «Театральная провинция». И в этот раз переполненный зал ЦДА наградил его долгими овациями и криками «браво!».