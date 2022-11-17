17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
17.11.2022
Челябинские экоактивисты снова раскритиковали озеленение проспекта Комарова
17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
Отборочные этапы посмотрели 200 тысяч зрителей
24.09.2021
Владимир Мякуш вручил спецприз ЗСО финалисту «Марафона талантов»
16.09.2021
Владимир Мякуш: «Марафон талантов» для многих самодеятельных артистов Южного Урала стал стартом для большого творческого пути
12.09.2016
В Челябинской области определили победителей конкурса «Марафон талантов–2016»
19.08.2016
В субботу южноуральцы продемонстрируют свои таланты в двух парках Челябинска, в Магнитогорске и Златоусте
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022