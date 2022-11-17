В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной

В предстоящее воскресенье, 20 ноября, все желающие смогут стать зрителями гала-концерта теле-конкурса «Марафон талантов» Челябинской области. Прямую трансляцию из зала Театра драмы им. Н. Орлова запланировали телеканал «Первый областной» и сообщество «Государственный центр народного творчества» ВКонтакте.

В концерте примет участие народная артистка России Надежда Бабкина, которая активно поддерживает самодеятельное творчество, и ее театр «Русская песня». По мнению организаторов, концерт станет масштабным культурным событием.

В этом году конкурс привлек более 2000 участников, отборочные этапы посмотрели в прямом эфире более 200 тысяч человек. Финал объединит лучших из них. Начнется трансляция в 16:00.



