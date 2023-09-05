В публичке появились «Открытые книги»

К началу нового учебного года всех читателей Челябинской областной универсальной научной библиотеки ждал необычный подарок. Был дан старт просветительскому проекту ЧОУНБ «Открытые книги», который увеличил пространство Абонемента и дал свободный доступ читателям к самым востребованным изданиям. Теперь выбирать литературу можно как в отделе, так и в новом пространстве, располагающемся в фойе библиотеки.

«В связи с увеличением спроса на издания нами было принято решение увеличить фонд и сделать его еще более открытым для пользователей. Сейчас научно-популярная литература расположена в фойе максимально доступно и наглядно, а комфортное и функциональное пространство располагает к удобному и неспешному выбору нужных книг для чтения и досуга», – отмечает директор Публичной библиотеки Наталья Диская.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, новое пространство Абонемента дает читателям доступ к книгам по различным отраслям знаний: искусство, литературоведение, наука, досуговая деятельность и многое другое. Сейчас в «Открытых книгах» представлено более тысячи изданий, и их количество пополняется каждый месяц. Читатели библиотеки могут как взять литературу на дом, так и ознакомиться с ней в библиотеке: специально для этого в пространстве оформлены мягкие зоны для комфортной работы.

Напомним, что обладатель читательского билета ЧОУНБ может взять понравившееся издание сроком на 30 дней. При этом денежные залоги и штрафы не предусмотрены.