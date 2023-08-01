01.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 августа (18+)
01.08.2023
Челябинец, обвиняемый в похищении человека, убийстве и изнасиловании, заключен под стражу
01.08.2023
В СИЗО-3 Челябинска осужденному прислали минихолодильник с сотовыми телефонами
01.08.2023
В Челябинской области второй месяц лета оказался богат на свадьбы
01.08.2023
В Магнитогорске на Аллее славы открыли Арки героев
01.08.2023
Празднование Дня ВДВ повлияет на движение транспорта в Челябинске
В середине августа Аркаим оккупируют казаки
19.07.2023
Аутентичные ламеллярные доспехи увидят зрители фестиваля «Пламя Аркаима»
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
29.06.2023
Фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса ждут на этнофестивале
27.06.2023
У пары лебедей-шипунов на Аркаиме появились на свет два птенца
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023
Мэрия Челябинска ответила на претензии горожан по новым правилам застройки и бору
01.08.2023
Какая погода ждет южноуральцев в августе
31.07.2023
В Челябинской области установился высокий класс пожарной опасности, местами - чрезвычайный
30.07.2023
В районе озера Еланчик заметили медведя
28.07.2023