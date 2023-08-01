В середине августа Аркаим оккупируют казаки

Пятый по счету фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка» пройдет 12 августа в заповеднике «Аркаим» (Челябинская область). В этот раз главными героями праздника станут казаки. Большая часть фестивальных мероприятий посвящена традиционной кухне, материальной и духовной культуре оренбургского казачьего войска, сообщает пресс-служба «Аркаима».

Фестивальную программу условно можно разделить на три блока: исторический, гастрономический и художественный. В исторической части программы посетители увидят реконструированные эпизоды военных сражений разных эпох с участием казаков: Пугачевское восстание, Отечественная война 1812 года, Первая мировая война.

В импровизированной народной драме «Ревизор» могут принять участие даже зрители. Также будут представлены сценки из мирной жизни казаков.

Наиболее активные гости фестиваля смогут поучаствовать в народных играх и забавах: кулачных боях стенка на стенку, перетягивании каната, или сразиться в городки.

В гастрономический блок вошли мастер-шоу по засолке огурцов, приготовлению домашней горчицы, казачьего супа и казачьей выпечки.





Художественный блок пройдет вечером фестивального дня и будет представлен спектаклями. Известный творческий дуэт Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко из Москвы покажет музыкальный спектакль «Пинежский Пушкин».

Сергей Старостин - корифей авторского фолка, вокалист, мультиинструменталист, композитор, собиратель фольклора, главный научный сотрудник Государственного центра русского фольклора. Его напарница Татьяна Бондаренко - выпускница ГИТИСа, актриса театра и кино, участница филармонических и театральных проектов.

В основе спектакля - произведения известного фольклориста Бориса Шергина. «Пинежский Пушкин» имеет богатую гастрольную биографию, спектакль уже оценили зрители Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска, Каргополя, Нижнего Новгорода, Рязани. Теперь его представят аркаимскому зрителю.

Отметим, фестиваль «Крынка» (3+) проводится заповедником «Аркаим» в рамках национального проекта «Культура».