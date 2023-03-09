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Фото: Мордовский национально-культурный центр «Иненармунь»

В Варненском районе вспомнили создателя мокшанского букваря Федора Завалишина

Участниками культурного события в селе Кулевчи стали гости из Саранска

В Варненском районе Челябинской области состоялось яркое культурное мероприятие «Кулевчаста мокша», или «Мокша из Кулевчей», посвященное педагогу-методисту, создателю мокшанского букваря Федору Ивановичу Завалишину (в этом году азбуке исполняется сто лет).

Это событие собрало в селе Кулевчи множество гостей из Саранска, Челябинска, Троицка, Чесмы и Варны - во главе с руководителем Мордовского национально-культурного центра «Иненармунь» Ольгой Лысенко.

Мероприятие началось с посещения школьного музея, где посетителей познакомили с экспозициями и историей переселения первых мордовских (мокши) казаков. Также гостям рассказали о семье Завалишиных, после чего к памятнику писателю Александру Завалишину и мемориалу павшим в Великой Отечественной войне землякам возложили цветы.

Торжество продолжилось в сельском Доме культуры, где гостей встречали с караваем и добрыми словами мордовский коллектив «Слобода» и другие сотрудники. Руководитель Кулевчинского центра мордовской культуры Елена Маклакова рассказала об истории основания села Кулевчи, о жизни и творчестве Александра Ивановича и Федора Ивановича Завалишиных.

Известно, что Федор Завалишин, мордвин по национальности, родился первого октября (18 сентября по старому стилю) 1895 года в поселке Кулевчи Николаевской станицы бывшего Оренбургского казачьего войска (ныне Варненский район Челябинской области) в бедной казачьей семье. С 1917-го по 1921 год работал учителем начальных классов. Затем уехал по рекомендации Мордовской секции ЦК ВКП(б) в Москву, трудился в редакции газеты «Якстере теште» («Красная звезда»). На страницах этой газеты он выступал не только как журналист, но и как поэт и прозаик, публикуя свои стихи, рассказы. В 1923 году Федор Иванович создал для мокша-мордовских школ «Букварь». Умер в августе 1926-го.

Глава Варненского района Константин Моисеев обратился к гостям и жителям села с приветственным словом, а также зачитал приветствие от первого заместителя министра культуры Челябинской области Ирины Анфаловой-Шишкиной. Также он подарил гостям книгу, посвященную Варненскому району.

Начальник управления общественных связей правительства Челябинской Дмитрий Семенов отметил в своем выступлении важность таких мероприятий: регион богат яркими, выдающимися личностей, и южноуральцы должны о них знать. Также руководитель ведомства призвал принимать активное участие в конкурсе на предоставление грантов губернатора Челябинской области.

Доктор филологических наук, профессор, председатель межрегиональной общественной организации мокшанского и эрзянского народа, заместитель руководителя НИИ гуманитарных наук при правительстве Республики Мордовия Юрий Мишанин рассказал о значимом месте Завалишиных в мордовской культуре и об особом отношении к ним в Мордовии. Он отметил благодарностями и подарками организаторов мероприятия – руководителя АНО «Мордовский национально-культурный центр «Иненармунь» Ольгу Лысенко и коллектив Кулевчинского центра мордовской культуры.

Завершилось событие концертом артистов из Саранска Артема Мамаева и Сергея Фудина.

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04.03.2023 10:03

Женщина и ребенок погибли на пожаре в Челябинске

04.03.2023 09:53

Любимыми чаще всего себя чувствуют врачи и воспитатели

04.03.2023 09:41

Стартовал Кубок Евразии по фристайлу

04.03.2023 09:33

Юбилей артиста Челябинского театра кукол: 60 лет и более 60 ролей.

03.03.2023 23:39

Переезд в Санкт - Петербург - о чем подумать

03.03.2023 23:16

Вывод из запоя на дому

03.03.2023 19:12

Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких

03.03.2023 18:39

Наталья Котова поблагодарила организаторов «Русского мира» за вложенную в него душу