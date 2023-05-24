В заглавной партии «Сильва» на челябинской сцене впервые выступит Наталья Гончарова

Лауреат международного конкурса Наталья Гончарова впервые выступит в заглавной партии оперетты «Сильва» Имре Кальмана на сцене театра оперы и балета имени Глинки Челябинска.

Артистка два года стажировалась в челябинской оперной труппе, а в 2020 году вошла в ее основной состав. Исполнив практически все второстепенные партии, девушка получила первую заглавную роль.

«Это очень многогранный образ. Сильва чиста душой, уважает себя и других, чтит традиции. Она венгерская цыганка и не может вступать в отношения с мужчиной, не заключив официальный брак. Моя героиня влюблена в аристократа, но союз с ним невозможен. Возникает конфликт: между Сильвой и Эдвином, Эдвином и его родителями. Это классический сюжет, актуальный во все времена. Сильва готова уехать, чтобы возлюбленный был счастлив и остался в хороших отношениях с родными. Эти терзания героини мне нужно передать», – рассказывает Наталья Гончарова.

В обязательную работу над образом входят читка пьесы, мизансценические репетиции, а также занятия с режиссером по пластике.

«Оперетта – это сложный жанр! Важно не только петь, но и говорить как драматический артист. Нужно через слова верно передавать образ и заложенный подтекст. Мы, певцы, привыкли: встал – спел. Тут же необходима и хореографическая подготовка. И это не только танцы. Даже просто сидеть на стуле нужно правильно, передавать эмоции через осанку и движения рук», – отметила артистка.

Как сообщила пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, спектакль «Сильва» на челябинской сцене был поставлен в 2004 году режиссером и художником Андреем Сергеевым. Это произведение называют опереттой номер один всех времен и народов, а мелодии любви главных героев уже давно живут вне театра.

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