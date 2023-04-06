«Вестник древней истории» рассказал об уникальной нумизматической коллекции Исторического музея Южного Урала

Ведущий академический исторический журнал «Вестник древней истории» опубликовал научную работу, посвященную коллекции античных монет Николая Минко.

Эта коллекция является украшением всего нумизматического собрания Государственного исторического музея Южного Урала, по своему составу не уступающего коллекциям ведущих федеральных музеев страны.

На протяжении двух последних лет археологическую коллекцию Николая Кирилловича активно изучает один из виднейших археологов России, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории ЮУрГГПУ Николай Виноградов.

В 2021 году к Николаю Виноградову обратилась главный хранитель Исторического музея Южного Урала Ирина Ивлиева с просьбой найти специалиста для изучения и описания монет Парфянского царства из собрания Николая Минко, атрибуция которых была наиболее сложна для хранителя данной музейной коллекции.

На призыв Николая Виноградова откликнулся профессор РАН, доктор исторических наук Михаила Абрамзон – автор монографий, каталогов и статей об античной нумизматике. В свою очередь, Михаил Абрамзон привлек к работе по изучению коллекции ведущих специалистов из университетов и музеев страны.

Изучение и публикация данного музейного собрания происходит частями и продолжается в настоящее время.

В выпуске «Вестника древней истории» за 2023 год вышла первая статья, посвященная уникальной коллекции Николая Минко. В частности, в ней упоминается о тетрадрахме Антиоха III: хранящаяся в Историческом музее разновидность - чрезвычайно редкая. Известны лишь две такие монеты в России – обе хранятся в Эрмитаже, третья монета - в Челябинске.

СПРАВКА

«Вестник древней истории» – старейший в России научный исторический журнал, посвященный истории древнего мира и смежным дисциплинам.

Он начал публиковаться осенью 1937 года, издавался регулярно до марта 1941 года. После перерыва на войну стал снова регулярно выходить по четыре номера в год - с 1946-го.

На фото: директор Государственного Эрмитажа, глава международного редакционного совета журнала «Вестник древней истории» Михаил Пиотровский