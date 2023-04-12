Восточный флер в камнерезном искусстве Урала

В Челябинске в субботу, 15 апреля, на выставке «Каменный цветок» в стенах Государственного исторического музея Южного Урала состоится лекция о китайских и японских мотивах в камнерезном и ювелирном искусстве России и стран Западной Европы.

Музей вновь пригласил коллег из Екатеринбурга - для того, чтобы челябинцы смогли получить новые знания, услышать увлекательный и познавательный рассказ о дальневосточной мечте европейских мастеров.

По словам искусствоведа Сергея Винокурова, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств есть ряд произведений искусства Китая, Тибета, Японии, Монголии, но не такое количество экспонатов, которое могло бы составить выставочную экспозицию. В связи с этим специалисты занимаются выявлением частных коллекций. Например, активно взаимодействуют с коллекционером из Челябинска, одним из известных коллекционеров искусства стран Востока Олегом Малаховым. В его коллекции есть японская гравюра, японский фарфор, предметы самурайской культуры, буддийская живопись и бронза, африканская скульптура и маски.

В Историческом музее отмечают, что в современном российском обществе наблюдается новая волна влияния дальневосточных мотивов в сфере искусства. Всех, кому интересны Восток и искусство, приглашают на лекцию Сергея Винокурова и выставку «Каменный цветок» в 13 часов 15 апреля (улица Труда 100, восточная башня, большой выставочный зал).