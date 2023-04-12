12.04.2023
Решение МегаФона поможет улучшить качество воздуха в Узбекистане
12.04.2023
Восточный флер в камнерезном искусстве Урала
12.04.2023
В Копейске «заминировали» три школы
12.04.2023
ММК поделился достижениями в сфере промышленного туризма на форуме в Норильске
12.04.2023
Челябинцам озвучили интересные факты о «космическом» панно на Гагарина
12.04.2023
Автограф Юрия Гагарина: много ли их на Южном Урале?
Восточный флер в камнерезном искусстве Урала
Исторический музей приглашает на лекцию искусствоведа Сергея Винокурова
11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
06.04.2023
«Вестник древней истории» рассказал об уникальной нумизматической коллекции Исторического музея Южного Урала
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
31.03.2023
В Челябинске на грани уничтожения оказался дом полного георгиевского кавалера
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023