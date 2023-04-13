Всероссийский фестиваль любительских театров пройдет в Миассе

С 14 по 16 апреля в Миассе (Челябинская область) в Доме культуры «Автозаводцев» пройдёт V Всероссийский фестиваль любительских театров «Две маски». География участников фестиваля уникальна. В этом году на Южном Урале выступят коллективы из Башкортостана, Свердловской и Калининградской областей, городов Омск и Кемерово.

Непохожие друг на друга люди с самыми необычными творческими замыслами встретятся на одной сцене в абсолютно чужом городе. В этом большая заслуга организаторов фестиваля – Челябинского государственного центра народного творчества.

Ранее в Челябинской области проходил региональный этап Всероссийского фестиваля любительских театров, где было представлено 32 спектакля, рассказали в министерстве культуры Челябинской области. На Всероссийском этапе нашу область представят три коллектива – это старейший театр России - Заслуженный коллектив народного творчества РФ «Усть-Катавский народный театр», Народный коллектив драматический театр «Вечерняя школа» из г. Пласт и Народный коллектив театр-студия «Нарния» из г. Миасс.

Из Свердловской области на фестивале выступит Невьянский народный театр драмы «Наш театр». Коллектив работает с 1973 года и на протяжении 50 лет руководителем коллектива является Людмила Васильевна Мелехова, заслуженный работник культуры РФ. Самодеятельные артисты из Невьянска представят на суд зрителей сценические версии рассказов А.П. Чехова «Домашний театр Аполлона Григорьевича Смирнова».

Образцовый театр «ШуМиМ» из Омска покажет интерпретацию пьесы А.П. Чехова «ОтЧайка». Образцовый театр «Оле-Лукойе» из Гурьевска Калининградской области покажет спектакль «Не покидай меня» А. Дударева. Театр «Перекрёсток» из Кемерово покажет спектакль «Квадратура круга» В. Катаева.

Также на фестивале зрители смогут увидеть спектакль «Король Лир» Уильяма Шекспира на татарском языке в исполнении татарского народного театра «Балкыш» из республики Башкортостан.

Вход на фестиваль свободный. Программа доступна в группе ВКонтакте Челябинского государственного центра народного творчества.