Встречайте юбиляра - Челябинскому «ЧЕЛОВЕКУ ТЕАТРА» – 10 лет

В Челябинске с 27 февраля по 5 марта пройдёт X Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА». В афише юбилейного уникального форума 15 спектаклей из Челябинска, Златоуста, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Вологды и других городов России, а также из Костаная (Казахстан) и Еревана (Армения).

«Концепция десятого фестиваля - собрать в афише спектакли те коллективы, для которых в творчестве приоритетно понятие «театр-дом», как и для самого НХТ, - рассказывает координатор фестиваля, руководитель литературно- драматургической части Нового Художественного театра, который является организатором этого популярного и престижного смотра, Майя Брандесова-Давыдова. – А это уже постоянные друзья нашей лаборатории – Пермский театр «У Моста», Камерный драматический театр из Вологды, Златоустовский драматический театр «Омнибус». Также это театры, которые в разное время успешно участвовали в фестивале и хорошо запомнились зрителям – Городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева из Новосибирска, Сергиевопосадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» и такие незнакомые Челябинску и публике коллективы, как «Театральный особнякЪ» и театр «Выпускники-Щукинцы» из Москвы и Камерный драматический театр «ЛЕВЕНДАЛЬ» из Санкт-Петербурга. Любителям художественного актёрского чтения и фольклорной музыки вновь представится возможность встретиться с чудесным дуэтом корифея русского фолка Сергея Старостина и актрисы театра и кино Татьяны Бондаренко.

Порадуют необычными работами и зарубежные гости – Областной русский драматический театра из Костаная привезёт документальную драму, а Ереванский государственный театр пантомимы два пластических спектакля на глубокие психологические и современные темы».

Одним из направлений фестиваля вот уже несколько лет является образовательная программа «Юный ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА», предназначенная для талантливых детей из театральных студий Челябинской области, а также студентов. Известные режиссёры Сергей Федотов (театр «У Моста», Пермь), Яков Рубин (Камерный драматический театр, Вологда), актриса, педагог ВГИКа Татьяна Бондаренко (Москва) проведут мастер-классы и творческие встречи для ребят – возможно, своих будущих коллег.

Как всегда, экспертный совет фестиваля, состоящий из ведущих профессионалов театральной критики, будет проводить открытые обсуждения всех показанных на фестивале работ. В этом году в коллектив экспертов, постоянно работающих на фестивале, вольются новички. В составе хорошо всем известных экспертов – кандидат искусствоведения, доктор филологических наук, театральный и литературный критик Капитолина Кокшенёва, доктор искусствоведения, профессор ГИТИС Нина Шалимова, кандидат искусствоведения, педагог ГИТИС Марина Тимашева,

кандидат искусствоведения, доцент ГИТИС Ольга Галахова. А дебютанты экспертного совета фестиваля-лаборатории – это молодой московский критик, автор статей в журналах "Вопросы театра", "Экран и сцена", "Дом актера", "Сцена", "Страстной бульвар", "Сноб" Ксения Стольная и режиссёр, заведующий кафедрой режиссуры и актерского мастерства Ереванского государственного института театра и кино, художественный руководитель Ереванского государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян.

По традиции «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» станет ещё и лабораторией для молодых театроведов Москвы и молодых критиков Челябинска. Шесть студентов театроведческого факультета ГИТИС приедут на фестиваль, чтобы учиться работать на фестивале в качестве критиков. Они будут принимать участие в обсуждениях спектаклей, писать статьи об увиденных постановках. Эта же работа ждёт и членов секции молодых театральных критиков Челябинского регионального отделения СТД РФ. Ежедневные детальные разборы спектаклей профессиональными критиками и театральными педагогами высокого уровня – это тоже часть учебной программы для будущих специалистов. В этом смысле «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» предоставляет в Челябинске единственную возможность такого интенсивного образовательного погружения в театр, так как почти все члены экспертного совета фестиваля являются ещё и педагогами – руководителями творческих курсов. Новый Художественный театр активно сотрудничает с ГИТИСом в этом направлении. А так как «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА» не только фестиваль, но и длительный лабораторный проект, то проведённые два года подряд совместно с ГИТИСом семинары для студентов-театроведов из Москвы и молодых критиков из Челябинска, тоже можно считать неотъемлемой частью этого большого проекта.

Одним из главных событий фестиваля станет творческий вечер «ЧЕЛОВЕК ТЕАТРА в поддержку защитников Отечества». В нём примут участие выдающиеся артисты театра и кино: известный актёр и поэт Антон Шагин, популярный артист Сергей Варчук; актриса театра и кино Татьяна Бондаренко, артисты театров «Левендаль», «Театральный особнякЪ», Вологодского Камерного драматического театра, Нового Художественного театра и других. Также состоится показ нескольких документальных фильмов Михаила Макарова и Марины Барышевой. Один из них они сняли во время поездок на Донбасс, ещё будет представлен цикл документальных фильмов о блокаде Ленинграда и фильм о великом русском иконописце Дионисии.