Вторая премьера сентября: Камерный театр покажет челябинцам «Госпиталь Победы»

В Камерном театре Челябинска - очередная премьера. В пятницу, 25-го сентября, зрители увидят спектакль «Госпиталь Победы».

Постановка расскажет о том, как герои проводят последние дни войны на больничной койке в военно-полевом госпитале где-то в Европе. Чтобы скрасить тяготы больничной жизни и томительное ожидание окончания Великой Отечественной, они развлекают себя песнями и воспоминаниями.

Сценарий спектакля - уникальный, его специально создал для Камерного театра челябинский поэт и бард Сергей Лукашин - лидер популярной в 80-х годах панк-фолк-рок-группы «Водопад имени Вахтанга Кикабидзе».

«Работа над спектаклем началась до пандемии, мы планировали приурочить премьеру к 9 Мая, но были вынуждены отложить ее. Как только появилась возможность, начали репетировать, чтобы как можно быстрее выйти к зрителю, по которому мы очень скучаем. Именно поэтому уже вторую премьеру (после «Макбета») мы играем в сентябре, хотя официально сезон открывается в октябре», - рассказал директор Камерного театра Илья Коломейский.

«Госпиталь Победы» 25-го сентября в Челябинске будут играть дважды: в пять и семь вечера.

Показ пройдет с соблюдением всех санитарных правил, отмечают в пресс-службе Камерного.