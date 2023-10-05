Выставка художников-металлургов открылась в Публичной библиотеке

В Челябинской областной научной библиотеке до конца ноября можно познакомиться с полотнами художников студии изобразительного искусства дворца культуры «Металлург». В экспозиции – выразительные заводские пейзажи, знакомые улицы района ЧМЗ и портреты сталеваров.

В отделе литературы по искусству открылся вернисаж «Художники ЧМЗ–ЧМК». На нем представлены работы как профессиональных художников Челябинска, так и художников-любителей студии изобразительного искусства челябинского дворца «Металлург». Ранее эти картины экспонировались на выставке в Челябинском историческом музее, в рамках празднования 80-летия ЧМЗ–ЧМК.

Изостудия ЧМЗ – яркое свидетельство того, как массовое движение охватывает людей разных поколений, увлеченных любовью к искусству и жаждой творчества. Студия начала работу в годы Великой Отечественной войны во дворце «Металлург» и до сих пор не прекращает свою деятельность.

Как рассказали в пресс-службе библиотеки, посетителям представлено более 70 работ разных жанров в технике живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Здесь натюрморты, пейзажи, портреты, жанровые картины. Но самое главное – это изображения завода, цехов, рабочих будней сталеваров, их портреты. Много картин с изображением архитектуры Металлургического района.

Постоянные читатели библиотеки найдут на выставке уже знакомые работы, потому что пять художников из представленных семнадцати уже ранее выставлялись в отделе литературы по искусству. Например, экспонировалась персональная выставка Владимира Бубнова «Неизвестный Бубнов». Владимир – живописец, график, его имя вписано в советские учебники по графике, занимался педагогической деятельностью. Сейчас на выставке представлены его картины: «Дорога на ЧМЗ. 1954», «Индустриальный пейзаж. 1960-е гг.», «На смену. 1968», «Улица с видом на панораму ЧМЗ. 1980-е гг.», «Завод. 1960-е гг.».

Напомним, что вернисаж «Художники ЧМЗ–ЧМК» продлится до 30 ноября в читальном зале отдела литературы по искусству (второй этаж).