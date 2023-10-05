05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
05.10.2023
В Магнитогорске ликвидируют пожар в цехе по переработке пиломатериалов
05.10.2023
В Карталах загорелся торговый комплекс «Визави»
04.10.2023
На М-5 в Челябинской области запущено движение по правой части нового моста
04.10.2023
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Татищева
04.10.2023
На Алтае задержан челябинец, готовивший взрыв мэрии Рубцовска
Выставка художников-металлургов открылась в Публичной библиотеке
07.09.2023
Выставка, посвященная нагайбакской культуре, откроется в Публичке
24.08.2023
Более 80 российских издательств будут представлены на Южно-Уральской книжной ярмарке #РыжийФест
10.08.2023
Творческие мастерские #РыжийФест в Челябинской области
04.08.2023
Читатели Публички могут слушать более 150 тысяч книг бесплатно
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023