«Я и моя семья» - совместный проект Челябинского театра кукол и «Светланы»

В Челябинском театре кукол имени В.А.Вольховского завтра, седьмого апреля, состоится финал первого сезона семейного фотопроекта «Я и моя семья».

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор театра Елена Ильченко, проект «Я и моя семья» - совместная акция театра с известным в городе имидж-клубом «Светлана». В рамках этого проекта дети, их родители, бабушки и дедушки познакомились с кукольным театром, что называется, изнутри – побывали на экскурсии по театральному закулисью, приняли участие в мастер-классе по актерскому мастерству и кукловождению, фотографировались с куклами из спектаклей. И вот результаты этого фотопроекта будут показаны завтра в фойе на большом экране. Затем на сцене театра финалисты проекта представят образы в стиле фэмили-лук, которые они создали сами после изучения теории по созданию модных образов.

А после дефиле на сцену выйдут артисты театра кукол и покажут участникам и гостям вечера спектакль «Каштанка» по мотивам рассказов А.П.Чехова, весёлую и одновременно грустную балладу о собачьей жизни. «Каштанка» не просто прижилась в репертуаре, а уже успела получить не одну престижную награду, стала любимой у зрителей разных возрастов и даже хитом Челябинского театра кукол.

Мероприятие начнется в 18 часов вечера.