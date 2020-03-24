Ярослав Сумишевский выступит в Челябинске с программой «Я всю жизнь шел к тебе»

Один из самых успешных и любимых исполнителей Российской эстрады Ярослав Сумишевский выступит на сцене челябинского ДК ЖД 22 апреля, в семь часов вечера.

Ярослав Сумишевский – основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу «Три Аккорда». Певца часто называют феноменом или «Народным артистом интернета», так как он обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием.

Вместе со своей группой «Махор-Бэнд» Ярослав Сумишевский посетил с концертами более 120-и городов. На этих выступлениях всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения. Так, 22 апреля и на сцене ДК ЖД исполнитель представит свою новую сольную программу «Я всю жизнь шел к тебе».

Концерт Ярослава Сумишевского – то мероприятие, которое не оставит равнодушными и запомнится на всю жизнь.

Билеты можно заказать на сайте.