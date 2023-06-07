Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»

Юные артисты детской хореографической студии при Государственном ансамбле танца «Урал» Челябинска выступят 15 июня на летнем молодежном фестивале в Сочи. Ребята дадут сольный концерт «Танцы народов мира». Принять участие в фестивале коллектив пригласила народная артистка РФ, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.

Летний молодежный фестиваль в Сириусе – это молодой проект, который направлен на поддержку юных талантов. Проект объединяет ведущих молодых музыкантов, танцовщиков и вокалистов со всей России. В этом году музыкальный марафон стартовал в день защиты детей – первого июня, а завершится он в день молодежи – 27 июня. Летний молодежный фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Челябинские артисты подготовили 13 номеров из народного репертуара. В программе: «Барыня», мужская кадрильная пляска «Форсуны», татарский танец «Гузяль Кызлары», «Китайский танец с веерами», танец венгерских цыган «Вербункош» и многое другое.

СПРАВКА

Детская хореографическая студия при Государственном ансамбле танца «Урал» основана в 2008 году. Участники коллектива занимаются систематически: развивают технику движения, эластичность, гибкость и выразительность. Со временем, наработав исполнительский и сценический опыт, воспитанники хореографической студии вливаются в основной состав Государственного ансамбля танца «Урал».

Художественный руководитель ГАТ «Урал» и детской хореографической студии «Урал» – Светлана Лукина. Светлана Лукина награждена Государственной премией Челябинской области в сфере культуры и искусства, Благодарностью Губернатора Челябинской области (2005 г.), Почётной грамотой Губернатора Челябинской области (2007 г.), Почётной грамотой Министерства культуры России (2010 г.), Благодарственным письмом Министра культуры Российской Федерации за вклад в развитие танцевального искусства и многолетнюю плодотворную работу (2020 г.).