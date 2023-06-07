07.06.2023
Желтые баки Челябинска для раздельного сбора мусора массово атакуют вандалы
07.06.2023
Огонь помог похитителю в Чебаркульском районе
07.06.2023
ММК определил лучших рационализаторов по итогам прошлого года
07.06.2023
В Чебаркуле выбрали «Мисс Уралкуз-2023»
07.06.2023
Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»
07.06.2023
В Юрюзани открылась детская стоматология
Юные челябинцы покажут в Сочи «Танцы народов мира»
09.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
03.11.2022
Фонд «Андрюша» стал соорганизатором 3-го Всероссийского фестиваля народных традиций «Хранимые Веками» в Кремле
10.10.2022
Государственному ансамблю танца «Урал» устроили овации в Московском Кремле
14.12.2020
Владимир Карачинцев: «Танцору нужен воздух»
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023