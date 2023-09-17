Златоустовский «Омнибус» 104-й сезон начал с «круглого стола»

Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) открывает новый 104-й сезон 29 сентября. Накануне этого события за «круглым столом» театра собрались представители СМИ, культуры и образования.

«На этом представительном традиционном собрании, которое проводится с 2010 года, руководители театра и его гости поделились планами и наметили новые совместные проекты на предстоящий сезон, рассказала заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова. - Встречу открыл директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ Александр Романов. Он поблагодарил администрацию города за многолетнее и плодотворное сотрудничество и ознакомил гостей с новым совместным начинанием – проведением городских выставок по профориентации».

Самая первая выставка состоялась в прошлом сезоне и познакомила посетителей с деятельностью и учебным процессом колледжа им. П.П.Аносова. После неё приток желающих поступить в это учебное заведение увеличился в полтора раза. Первая выставка предстоящем сезоне посвящена Златоустовскому техникуму технологий и экономики и откроется 22 сентября.

«Главная цель нашего совместного с городом проекта, – отметил Александр Романов, – чтобы дети и родители определились с направлением учебы, поняли, что у нас в городе есть замечательные учебные заведения».

Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский рассказал на встрече за «круглым столом» о творческих планах коллектива, о новых актёрах, пополнивших труппу, о репертуаре и премьерах.

«Репертуарная политика – вещь серьезная и ответственная, - сказал он. - Ведь если театр нужен городу, зрителю, он будет жить. Мы выбираем репертуар, который попадает в зрителя. Стараемся каждый сезон открывать премьерным спектаклем».

Новый 104-й сезон «Омнибуса» 29 сентября откроет спектакль «Похождения Чичикова» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 11 ноября состоится премьера трагикомедии в двух действиях «Райские птички» В. Аслановой. Театру дано право первой постановки. На премьеру приедет автор – актриса Московского академического театра Российской Армии, заслуженная артистка РФ, драматург Валентина Асланова. 15 ноября ещё одна премьера - театральный урок-спектакль по творчеству Д.И.Фонвизина, а 22 декабря новогоднюю компанию откроет «Сказочная история про волшебную лампу Аладдина». В беседе за «круглым столом» главный режиссёр также отметил, что благодаря театральным урокам в городе выросла целая

зрительская династия, высокую культуру которой неоднократно отмечали критики. И напомнил гостям о возможностях театра в воспитании зрителя - о театральных экскурсиях, творческих встречах, мастер-классах по актерскому мастерству, об участии в конкурсе «Я люблю театр», о лекциях по истории театра…

Участники «Круглого стола», а это - представители муниципального управления образования и культуры, педагоги, библиотекари, музейные работники, руководители детских самодеятельных коллективов, - внесли свои предложения для совместной работы в новом сезоне. Например, в год педагога открыть в театральном фойе выставку творческих работ учителей. Подобие той, что ежегодно проводит «Омнибус», представляя творчество своих артистов и сотрудников. Было и много вопросов – как увидеть любимого актёра в моноспектакле, или что нужно для поступления в театральный вуз, или можно ли исполнить мечту играть на сцене, когда тебе уже много лет…

Встреча закончилась единым желанием – в новом творческом сезоне вновь работать вместе, в единой связке на благо Театра и Зрителя.