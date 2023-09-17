Златоустовский «Омнибус» 104-й сезон начал с «круглого стола»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 17 сентября предприняли новые попытки атаковать беспилотниками объ
17.09.2023

В выходные ВСУ предприняли новые попытки атаковать объекты в шести регионах РФ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.09.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.09.2023

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Златоустовский драматический театр «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) открывает новый 104-й сезон 29 сентября. Накануне этого события за «круглым столом» театра собрались представители СМИ, культуры и образования.

«На этом представительном традиционном собрании, которое проводится с 2010 года, руководители театра и его гости поделились планами и наметили новые совместные проекты на предстоящий сезон, рассказала заведующая литературной частью «Омнибуса» Светлана Трофимова. - Встречу открыл директор театра, заслуженный работник культуры РФ, председатель Челябинского регионального отделения СТД РФ Александр Романов. Он поблагодарил администрацию города за многолетнее и плодотворное сотрудничество и ознакомил гостей с новым совместным начинанием – проведением городских выставок по профориентации».

Самая первая выставка состоялась в прошлом сезоне и познакомила посетителей с деятельностью и учебным процессом колледжа им. П.П.Аносова. После неё приток желающих поступить в это учебное заведение увеличился в полтора раза. Первая выставка   предстоящем сезоне посвящена Златоустовскому техникуму технологий и экономики и откроется 22 сентября.   

«Главная цель нашего совместного с городом проекта, – отметил Александр Романов, – чтобы дети и родители определились с направлением учебы, поняли, что у нас в городе есть замечательные учебные заведения».

Главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств РФ Борис Горбачевский рассказал на встрече за «круглым столом» о творческих планах коллектива, о новых актёрах, пополнивших труппу, о репертуаре и премьерах.

«Репертуарная политика – вещь серьезная и ответственная, - сказал он. - Ведь если театр нужен городу, зрителю, он будет жить. Мы выбираем репертуар, который попадает в зрителя. Стараемся каждый сезон открывать премьерным спектаклем».

Новый 104-й сезон «Омнибуса» 29 сентября откроет спектакль «Похождения Чичикова» по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 11 ноября состоится премьера трагикомедии в двух действиях «Райские птички» В. Аслановой.  Театру дано право первой постановки. На премьеру приедет автор – актриса Московского академического театра Российской Армии, заслуженная артистка РФ, драматург Валентина Асланова. 15 ноября ещё одна премьера - театральный урок-спектакль по творчеству Д.И.Фонвизина, а 22 декабря новогоднюю компанию откроет «Сказочная история про волшебную лампу Аладдина». В беседе за «круглым столом» главный режиссёр также отметил, что благодаря театральным урокам в городе выросла целая

зрительская династия, высокую культуру которой неоднократно отмечали критики. И напомнил гостям о возможностях театра в воспитании зрителя - о театральных экскурсиях, творческих встречах, мастер-классах по актерскому мастерству, об участии в конкурсе «Я люблю театр», о лекциях по истории театра…

Участники «Круглого стола», а это - представители муниципального управления образования и культуры, педагоги, библиотекари, музейные работники, руководители детских самодеятельных коллективов, - внесли свои предложения для совместной работы в новом сезоне. Например, в год педагога  открыть в театральном фойе выставку творческих работ учителей. Подобие той, что ежегодно проводит «Омнибус»,  представляя творчество своих артистов и сотрудников. Было и много вопросов – как увидеть любимого актёра в моноспектакле,  или что нужно для поступления в театральный вуз, или  можно ли исполнить мечту играть на сцене, когда тебе уже много лет…

Встреча закончилась единым желанием – в новом  творческом сезоне вновь работать вместе, в единой связке на благо Театра и Зрителя.

Автор: Людмила Федорова
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«Энергия атома»: чемпионат по АТОМболу собрал в Озерске дошколят семи атомградов России

14.09.2023 13:34

Торговый дом ММК становится ближе к клиентам

14.09.2023 13:05

«Это экологическая катастрофа!»: Народный фронт требует немедленно убрать свалку в Еманжелинском районе

14.09.2023 12:21

В перекрестке Металлургического района Челябинска закроют движение

14.09.2023 12:06

Искусственный интеллект помог челябинским ученым создать продукты будущего

14.09.2023 11:48

На Челябинский «ЭФиР74» откликнулось 80 стран

14.09.2023 11:45

В сентябре покупатели «Пятёрочки» могут стать миллионерами

14.09.2023 11:38

Готовность Челябинской области к отопительному сезону составляет 97,7%

14.09.2023 11:20

Ринату Кучитарову снова не удалось покинуть стены челябинского СИЗО

14.09.2023 10:41

В Магнитогорске 88-летняя хозяйка квартиры умерла в ванной, на соседей с потолка полилась вода

14.09.2023 10:27

Губернатор раскритиковал глав за дефицит «Доброцентров» в муниципалитетах

14.09.2023 09:59

В Коркино затопление подвалов жилых домов канализационными стоками вылилось в уголовное дело

14.09.2023 09:44

В Челябинске почти на неделю ограничат движение по улице Евтеева

14.09.2023 09:19

В Челябинске из-за затопления закрыли детский сад, воспитанников распределили по другим учреждениям

14.09.2023 09:11

В Миассе экскаватор придавил легковушку

13.09.2023 21:12

Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области

13.09.2023 18:33

Три района Челябинской области намерены провести административно-территориальные преобразования

13.09.2023 17:48

Анонсы событий и мероприятий на 14 сентября (18+)

13.09.2023 17:41

На передовую движутся «Уралы», вторую жизнь которым подарили челябинские мастера

13.09.2023 17:10

В Челябинске под эгидой «Ростелекома» обсудили ряд актуальных вопросов эксперты и бизнес-элита

13.09.2023 17:07

Школы и учреждения допобразования Снежинска закрыли на карантин

13.09.2023 16:42

Получен сигнал SOS из Катав-Ивановска, где жители готовятся к зиме без горячей воды

13.09.2023 16:36

ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области» признано банкротом

13.09.2023 16:31

Челябинцы подозревают застройщика и должностных лиц в махинациях с домами ради выгоды

13.09.2023 16:20

На трассе М-5 в Ашинском районе 14 сентября ограничат движение

13.09.2023 16:17

Копейский рабочий предстанет перед судом по делу о гибели коллеги

13.09.2023 16:04

Поисковики «Штурма» обнаружили в Псковской области останки еще двоих солдат Великой Отечественной из Уйского райо

13.09.2023 14:59

Аграрии из шести регионов УрФО представят лучшую сельхозпродукцию на выставке в Челябинске