Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»

В один из первых дней осенних каникул коллектив Златоустовского театра «Омнибус» (Челябинская область) тепло встречал юных гостей из города Ясиноватая Донецкой Народной Республики.

Сейчас ребята из ДНР (74 школьника разных возрастов) проживают и учатся в Миассе, а Златоуст и его театр стали для них ещё одной интересной и увлекательной экскурсией.

Переговоры об отправке на Южный Урал донбасских детей, которые из-за сурового военного положения и постоянных обстрелов лишены возможности нормально жить и учиться, велись с сентября. В Миассе для ребят созданы все условия, руководителями города приняты во внимание все их пожелания и нужды. Предположительно, дети проживут в Челябинской области до Нового года. А пока они с удовольствием знакомятся с Южным Уралом, его достопримечательностями, а также со своими сверстниками. Для ребят в осенние каникулы разработана большая программа разнообразных мероприятий и экскурсий. Одно из них – посещение Златоуста и его театра, которому в эти дни исполнилось 103 года.

С большим интересом смотрели юные дончане театральный урок-спектакль по сказам Павла Бажова «Сказы Уральских гор», после которого сфотографировались с артистами на память. Заинтересовала гостей и выставка по профориентации «С профессией в будущее!», посвящённая Златоустовскому техникуму технологий и экономики.

Преподаватели и студенты техникума знакомили ребят с профессиями, которые можно получить в этом учебном заведении, с активной и насыщенной студенческой жизнью. Все ребята получили не только рекламный материал с подробной информацией об учебном заведении, но и деловое предложение от руководства техникума. Если кто-то из школьников заинтересуется теми специальностями, которые преподаются в этом учебном заведении, то им организуют более подробное знакомство с ними.

«Спасибо за отлично проведенное время!» - написали гости «Омнибуса» в театральной Книге отзывов. В ответ артисты и руководители театра, пожелав ребятам успехов в учебе и творчестве, пригласили своих новых зрителей как можно чаще приезжать на их спектакли.