02.11.2023
Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»
02.11.2023
«ВсеЧёрная Пятница» от «Пятёрочки» в Челябинской области
02.11.2023
Ревнивца из Средней Азии, убившего челябинку, посадили на девять лет
02.11.2023
Челябинские борцы ― медалисты всероссийских и международных состязаний в греко-римском стиле
02.11.2023
«Кубок чемпионов КВН» - в Челябинске состоится масштабное мероприятие
02.11.2023
Анонсы событий и мероприятий на 3 ноября (18+)
Златоустовский «Омнибус» показал ребятам из ДНР «Сказы Уральских гор»
31.10.2023
Завершив осенние гастроли, «Омнибус» взялся за сказку
19.10.2023
Златоустовский «Омнибус» отметил юбилей театрального урока
24.09.2023
Выставка «С профессией – в будущее!» открылась в театре Златоуста
17.09.2023
Златоустовский «Омнибус» 104-й сезон начал с «круглого стола»
Алексей Текслер: «Особого внимания в Златоусте требует ситуация в здравоохранении»
02.11.2023
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023