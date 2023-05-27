«Звезда по имени Солнце»: рок в исполнении солистов филармонии

В Челябинске исполнят легендарные хиты культовых рок-групп. Солисты Челябинской филармонии исполнят хиты групп от «Queen» и «Scorpions» до «КИНО» и «Агаты Кристи». Яркий и зажигательный рок-концерт «Звезда по имени Солнце» пройдет 29 мая в зале имени Сергея Прокофьева.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии, вечер рок-музыки состоится в рамках проекта «Звезда по имени Солнце». Премьерный концерт был 25 января 2023 года и вызвал тогда взрыв эмоций. Многие из зрителей не смогли спокойно сидеть в амфитеатре: южноуральцы стали танцевать среди рядов. Восторженный и по-настоящему живой отклик зрителей не вызывает удивления, ведь солисты Челябинской филармонии основательно подошли к разработке программы. Они включили в нее свои любимые песни с уверенностью, что на концерте каждый из слушателей найдет ту композицию, которая по–особенному отзовется в душе.

Хиты легендарных рок-групп прозвучат в исполнении Алины Анищенко, Екатерины Берсенёвой, Кристины Рыжковской, Рустама Зайченко, Николая Игнатьева и Святослава Хазова. Аккомпанировать им будет Уральский духовой оркестр под управлением заслуженного артиста России Игоря Ежова. В программе вечера – композиции Deep Purple, Queen, The Rolling Stones, AC/DC, «Король и Шут», «ДДТ», «Город 312», «Кино» и другие.

Начало программы в 18:30.