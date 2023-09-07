Звуки музыки можно будет увидеть в Челябинской филармонии

В Челябинске в Концертном зале им. С.С. Прокофьева откроется выставка работ победителя международных фотоконкурсов, талантливого фотографа Людмилы Ковалевой «Звуки музыки».

Персональная выставка члена Союза журналистов РФ и Международной федерации фотоискусства, а также руководителя Челябинского фотоклуба Людмилы Ковалевой «Звуки музыки» собрана из кадров, запечатлевших музыкантов, танцовщиков, драматических актеров, оперных певцов в моменты их выступлений, триумфа и напряженной сценической работы.

Фотографии Людмилы Ковалевой словно доверяют зрителю сокровенную тайну. Например, среди ее работ есть снимок дирижера, художественного руководителя и гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева. На этом кадре глубокий и сосредоточенный на работе взгляд народного артиста России бросает в дрожь и наводит на размышления о вечном.

На следующем снимке изображен актер театра и кино Евгений Миронов и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра Челябинской области Адик Абурахманов – кадр пропитан приятным волнением и радостью за концерт, прошедший с успехом. Всего в галереи будут выставлены 55 фотографий Людмилы Ковалевой.

Все фотографии будут выставлены в фойе Концертного зала им. С.С. Прокофьева в галереи «Гармония». Открытие уникальной экспозиции состоится восьмого сентября в 16:00.