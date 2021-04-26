Звёздный фестиваль Челябинского «Малахита» - «Играй и пой, моя Россия!»

В Челябинске и Кыштыме государственный русский народный оркестр «Малахит» в рамках собственного фестиваля «Играй и пой, моя Россия!» представил на прошлой неделе уникальную и по-весеннему звонкую, яркую программу. В этот раз художественный руководитель и главный дирижёр оркестра народный артист России Виктор Лебедев пригласил принять участие в фестивале звёздных друзей оркестра – известных певцов и музыкантов, лауреатов самых престижных всероссийских и международных конкурсов. Многим поклонникам «Малахита» эти имена хорошо и давно известны, они не раз принимали участие в его праздничных и юбилейных концертах. Собственно и открыл этих замечательных исполнителей для южноуральцев сам маэстро и его оркестр. Вот та великолепная пятёрка, покорившая челябинцев на концерте в академическом театре драмы имени Наума Орлова. Это Ольга Чиркова ( на снимке), которую называют вокальной наследницей Людмилы Зыкиной. Именно легендарная русская певица пригласила молодую солистку Воронежской филармонии в свой знаменитый ансамбль «Россия», услышав однажды её голос в программе телеканала «Культура». На фестивале «Малахита» этот сильный, волнующий, глубокий голос буквально взрывал переполненный зал криками «браво». Среди нескольких песен русского народного плана в исполнении певицы прозвучала и песня нашего земляка, композитора, профессора Челябинского института культуры Николая Малыгина «Ковыль – трава белёсая».

В фестивальной программе принял участие и русско- колумбийский бас-баритон, оперный певец и актёр Дмитрий Риберо (на снимке). Впервые это имя прозвучало пять лет назад на концерте «Бэсаме мучо», посвящённом 280-летию Челябинска. Тогда верный своим традициям пополнять список исполнителей новыми именами Виктор Лебедев и открыл для челябинцев этого молодого красивого певца.

Дмитрий Риберо, сын известного колумбийского режиссёра и советской киноактрисы Любови Полехиной, ученицы нашего легендарного земляка, кинорежиссёра Сергея Герасимова, снявшейся в его фильмах «Дочки-матери», «В начале славных дел», «Юность Петра». Дмитрий родился в Москве, где познакомились его родители. С восьми лет жил в Колумбии, потом в США, где окончил высшую школу для одарённых детей в Нью-Йорке, затем Манхэттенскую консерваторию по классу вокала, а также престижные актёрские курсы Ли Страсберга в Нью-Йорке. Дмитрий говорит и поёт на шести языках, много гастролирует. Репертуар его очень разнообразен.

В прошедшем фестивальном концерте Дмитрий пластично исполнял латино-американские хиты, популярную лирическую песню «Услышь меня, хорошая», но начал своё выступление со знаменитого «Русского поля» Яна Френкеля. Успех его выступления был поистине оглушительный.

Ещё один участник фестиваля « Играй и пой, моя Россия!» - заслуженный артист Карелии Михаил Тоцкий, солист Карельской государственной филармонии, баянист, блистательный исполнитель на бандонеоне, лауреат международных конкурсов и Всероссийских фестивалей, лауреат Государственной премии в области искусства, лауреат премии главы республики Карелия. Челябинцев , а затем и кыштымцев он покорил своим виртуозным владением разными инструментами и юмором в исполнении «Семёновны» и «Как у бабушки козёл…» . Михаил Тоцкий много гастролирует и выступает в известных залах России, Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии.

Бурные аплодисменты зала встречали и провожали Любовь Муравьёву, солистку Оркестра народных инструментов России имени Осипова, в очередной раз покорившую публику нежным и хрустальным звоном старинного русского инструмента – звончатыми гуслями, которым подвластны и « Ирландские мотивы», и « Вариации на еврейскую тему», и русский романс « В лунном сиянии».

Уникальный тенор, востребованный солист, участник и победитель многих известных певческих конкурсов, обладатель Гран-при международного конкурса имени Фёдора Шаляпина, лауреат Государственной премии Белоруси – всё это Максим Павлов. Артистичный, невероятно общительный и открытый слушателям, он проникновенно исполнил несколько лирических красивых песен («Сон-трава», «Плыть, плыть, плыть», «Ехали цыгане») и свою собственную песню «Казачка». А после выступления признался залу, что очень счастлив и благодарен за такой горячий приём.

Оба отделения концерта с участием звёздной пятёрки сопровождалось бурной овацией зала и криками «браво, бис, спасибо». Это было то радостное и душевное единение сцены и зала, та уникальная атмосфера глубоких и искренних чувств, которые сопровождают любой концерт «Малахита», где бы он не проходил - в городах и посёлках области, там оркестр всегда желанный гость, или за рубежом, где оркестр за своё 30-летие , к сожалению, побывал лишь дважды - в Португалии на «Экспо-98» и в Италии на «Славянской весне» лет десять назад, когда известный итальянский поэт, сценарист Тонино Гуэрра сказал : «Ваш оркестр привез в Италию всё то лучшее, что есть в целой России: силу, мощь, страсть, грусть, нежность».

Всё это и прозвучало на концерте фестиваля оркестра «Играй и пой, моя Россия!» сначала в Челябинске, а затем в Кыштыме.