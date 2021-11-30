30.11.2021
90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
30.11.2021
Райффайзенбанк запустил карту с кэшбэком 1,5% для премиальных клиентов
29.11.2021
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
29.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 ноября
29.11.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ – 399 классов, по ковиду - шесть
29.11.2021
СК начал проверку по факту пожара в Челябинске с двумя погибшими
90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
25.11.2021
С поездом не поспоришь
24.11.2021
Инновационные решения региональных предприятий могут получить финансовую поддержку ОАО «РЖД»
29.10.2021
На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников
26.10.2021
13 ДТП по вине водителей произошло на ж/д ЮУЖД за 9 месяцев 2021 года
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области одобрили проекты ФЗ о введении QR-кодов на транспорте
25.11.2021