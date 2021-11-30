90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период

Для обеспечения устойчивой работы Южно-Уральской магистрали в зимний период подготовлено 90 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники для ликвидации последствий неблагоприятных метеоусловий. На важнейших станциях и перегонах сформирован план снегоборьбы, предусмотрена расстановка снегоуборочной и снегоочистительной техники, сформированы специальные бригады по борьбе со снежными заносами.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, завершена подготовка к зиме путевого хозяйства – проведен ремонт более 300 километров железнодорожного пути, подготовлены стрелочные переводы, оборудованные устройствами автоматической очистки от снега.

Выполнены необходимые профилактические мероприятия на всех вокзальных комплексах ЮУЖД, подготовлены к работе в зимний период 223 железнодорожных станции, более 900 пассажирских платформ, более 350 железнодорожных переездов.

ФОТО: ЮУЖД