Абитуриенты получат дополнительные баллы за серебряный и бронзовый знак отличия ГТО

В силу вступили изменения в приказ министерства образования и науки России «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры».

Документ появился на официальном портале ведомства. Внесённые коррективы изменят подход к занятиям физической культурой среди школьников и повысят интерес к комплексу «Готов к труду и обороне».

Согласно приказу с этого года абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, но также серебряного и бронзового. Важно, чтобы знак отличия был выдан за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитуриент относится в предыдущем и текущем году.