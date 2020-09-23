ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Копите и звоните

Абоненты МегаФона получили возможность сохранять оплаченные минуты разговоров

Общество
Сегодня, 14:14
Размер текста

МегаФон развивает основную тарифную линейку #БезПереплат и запускает новую опцию «Копилка минут». Теперь оплаченные минуты разговоров сохраняются, и ими можно воспользоваться в любое время, если доступного в пакете объема не хватило.

Возможность сохранять навсегда оплаченные гигабайты интернета появилась у абонентов МегаФона весной с запуском тарифной линейки #БезПереплат. Опция оказалась востребованной. За это время пользователи уже накопили десять тысяч гигабайт интернета. Это эквивалентно просмотру более 30 тысяч часов видео или прослушиванию свыше трех миллионов песен онлайн. Теперь сохранить можно не только гигабайты, включенные в пакет, но и минуты разговоров.

«Мы постоянно анализируем поведение наших абонентов, чтобы предложить актуальные условия тарифов. Мы видим, что 25 процентов абонентов пользуются связью неравномерно - в одном месяце не используют пакет включенных минут полностью, а в следующем выходят за существующий лимит. Новая опция позволит таким абонентам избежать лишних расходов. Минуты сохранятся навсегда, и их можно будет использовать, например, в праздничные дни, когда объем звонков традиционно возрастает», - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Активировать бесплатную опцию можно в личном кабинете. У тех, кто уже пользуется опцией переноса гигабайт интернета, накопление минут начнется автоматически. Количество сохраняемых минут зависит от тарифного плана и в среднем в полтора-два раза превышает объем ежемесячного пакета.

Пользователи новой линейки также могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета, причем не только писать сообщения, но и совершать звонки и отправлять медиа-файлы без расходования пакета интернета в WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram.

В линейку #БезПереплат встроена бесплатная защита от нежелательных подписок в интернете. Также пользователям линейки автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ» из 50 ТВ-каналов, трафик при просмотре которых не расходуется.

Подключиться к новым тарифам можно самостоятельно в Личном кабинете или в салонах МегаФона. Условия тарифных планов можно изучить на сайте компании.

СПРАВКА

МегаФон - всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 миллиона клиентов.

 

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 12:32
Дырявая крыша и бездействие коммунальщиков довели жителя Челябинска до серьезных проблем с сердцем
Сегодня, 11:42
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников
Сегодня, 11:26
Депутаты Челябинска настаивают на сохранении новых мер соцподдержки в условиях пандемии
Сегодня, 11:15
В Челябинской области за сутки подтверждено 80 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:49
Архитекторы призвали предпринимателей Челябинска привести НТО в соответствие с дизайн-кодом
Сегодня, 10:06
КСП проведет комплексную ревизию в администрации Верхнего Уфалея
Сегодня, 10:05
Ремонт дорог в Челябинске выполнен тяп-ляп
Сегодня, 10:00
Лучшие танковые экипажи Урала сразились в финале третьего сезона «Битвы заводов»
Вчера, 22:42
Шестой созыв ЗСО: Законодательные инициативы в экономике привели к позитивным изменениям в соцсфере
Вчера, 22:36
Применение гиалуроновой кислоты в современной стоматологии
Общество
Сегодня, 13:38
Челябинская область получит дополнительные средства на создание мест в детсадах для малышей
Общество
Сегодня, 10:00
Лучшие танковые экипажи Урала сразились в финале третьего сезона «Битвы заводов»
Новости
Сегодня, 14:46
Общество
В октябре в Челябинске появятся первые почетные ветераны города
Сегодня, 13:58
Происшествия
Жительница Златоуста не позволила мошенникам обмануть ее на миллион рублей
Сегодня, 13:22
Общество
В Челябинской области планируют создать современный учебно-тренировочный центр
Сегодня, 12:32
Общество
Дырявая крыша и бездействие коммунальщиков довели жителя Челябинска до серьезных проблем с сердцем
Сегодня, 12:11
Происшествия
На трассе в Верхнеуральском районе получила смертельные травмы жительница Кемеровской области
Материалы рубрики
Сегодня, 14:46
Общество
В октябре в Челябинске появятся первые почетные ветераны города
Сегодня, 13:22
Общество
В Челябинской области планируют создать современный учебно-тренировочный центр
Сегодня, 12:32
Общество
Дырявая крыша и бездействие коммунальщиков довели жителя Челябинска до серьезных проблем с сердцем
Сегодня, 11:42
Общество
В Челябинской области за сутки ковид подтвердился у шести школьников
Сегодня, 11:26
Общество
Депутаты Челябинска настаивают на сохранении новых мер соцподдержки в условиях пандемии
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика