А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась

Сегодня, 13 сентября, Ленинский район Челябинска вновь превратился в большую пробку. Автомобилисты утверждают, что количество экипажей ДПС для регулировки движения не увеличено. Ремонтные работы в час пик хоть и не производились, но проезжая часть-то по-прежнему заужена. Отсюда и километровые пробки.

Второй день утренняя дорога для тех, чей путь лежит через Копейское шоссе в Ленинском районе Челябинска, превращается в ад.

«Мы ехали утром по Копейскому шоссе. В час пик ремонтные работы не проводились, рабочих не было видно. А толку –то? Дорога вдоль трамвайных путей огорожена, а это еще две полосы движения. Огромная пробка», - возмущается водитель Владимир Серов.

«Нет ни одного сотрудника ДПС. Сегодня 40 минут простояли в пробке по Новороссийской. Спасибо большое за ремонт трамвайных путей», - жалуется автоледи Татьяна Старостина.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что сегодня с самого утра на Копейском шоссе дежурят три дополнительных экипажа ДПС.

«В период проведения ремонтных работ на данном участке дороги будут нести службу экипажи ДПС для осуществления распорядительно-регулировочных действий, а также во избежание заторовых ситуаций. Госавтоинспекция обращается к жителям Челябинска с рекомендацией заранее продумывать свой маршрут движения», - сказали в ГИБДД города.

Напомним, 12 сентября начались работы по ремонту трамвайных путей в Ленинском районе. Закрыто движение трамваев на пересечении улицы Гагарина и Копейского шоссе, а также по улице Новороссийской до улицы Дербентской. Из-за ремонта путей возникло и ограничение движения для личного транспорта.

«Здесь вопрос больше к администрации. Почему именно с сентября нужно начинать ремонт и замену путей? Что мешало это делать летом (благо вторая половина стояла сухая и теплая,) пока трафик транспорта был меньше. Вечно в администрации все через …. делается», - говорит автомобилист Виталий Мордовин.

Вчера на аппаратном совещании в администрации глава Челябинска Наталья Котова устроила головомойку подчиненным из-за утренних пробок. Градоначальница потребовала не перекрывать дороги в часы пик. Она отправила своего заместителя Андрея Ксензова на место заторов, чтобы принять решение о том, как избежать пробок и облегчить жизнь автомобилистов. Также Котова попросила посовещаться с областным минтрансом о возможном выходе из данной ситуации.

В администрации Челябинска сегодня комментировать ситуацию не стали, со всеми вопросами попросили обращаться в министерство транспорта Челябинской области. Там пообещали дать пояснения. На момент публикации материала комментарий не получен.