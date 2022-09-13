13.09.2022
ВТБ прогнозирует рост спроса россиян на кредитные карты
13.09.2022
Челябинцев ждут «Буян-2022» и детский чемпионат по конному спорту
13.09.2022
Была вешалкой и едва не откусила нос: в Магнитогорске будут судить истязательницу ребенка
13.09.2022
Администрация Челябинска заплатила почти полмиллиона за травму подростка на обледенелой дороге
13.09.2022
Убийца новорожденного из Аргаяшского района получила реальный срок
13.09.2022
За сутки темп роста заболевших ковидом южноуральцев вырос почти в два раза
Благодаря властям
А воз и ныне там: ситуация с пробками в Ленинском районе не изменилась
13.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022
Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово
12.09.2022
Перекрывать дороги в Ленинском районе в часы пик не будут
12.09.2022
Ксензов заявил о пользе выделенных полос для пассажиров общественного транспорта Челябинска
Коркинцы дали ясный сигнал Текслеру – объединение муниципалитетов нужно продолжить
12.09.2022
Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала
12.09.2022
Челябинск отметил славный праздник - День танкиста
11.09.2022
АФИША празднования 286-летия Челябинска на предстоящие выходные
09.09.2022
Скоро челябинцы увидят результаты реставрации храма Александра Невского на Алом поле
08.09.2022