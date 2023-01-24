В Челябинске построят мост через Миасс по Краснознаменной – Энгельса

В Челябинске возведут мост через реку Миасс по улицам Краснознаменной – Энгельса. Как отмечают в городской администрации, это один из объектов строительства, проектируемых в 2023 году комитетом дорожного хозяйства (КДХ).

Кроме того, КДХ Челябинска проектирует ряд автодорог, которые планируется построить в южноуральской столице. Это участок проспекта Давыдова от Хохрякова до Зальцмана; участок от Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов; участок дороги по Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова.

Кроме того, проектные работы ведутся по таким объектам строительства, как автомобильная дорога по улице Чичерина от микрорайона №47 до Радонежской; автодорога по Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта; дождевая канализация на улицах 60-летия Октября – Румянцева – Бориса Хмельницкого.

Также в текущем году комитет дорожного хозяйства Челябинска проектирует несколько объектов капитального ремонта и реконструкции. Это дороги по улице Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской; по Гранитной - от Копейского шоссе до Дзержинского; по улице Игнатия Вандышева - от Двинской до Братьев Кашириных; по Линейной - от проспекта Ленина до Самохина; по улице Карла Маркса - от Цвиллинга до Российской; по улице Труда - от Цвиллинга до Красноармейской; мост через реку Миасс - по Черкасской (восточный); путепровод над коллектором по автодороге Северный луч; путепровод №2 через железнодорожные пути по улице Мраморной.

Как отмечают в мэрии, работы по всем вышеназванным объектам могут начаться после получения положительного заключения государственной экспертизы, включения в программы и проведения торгов.