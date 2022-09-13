Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга

Жители Челябинска опасаются, что прозрачные ограждения вдоль трамвайных путей на обновленной улице Цвиллинга всегда будут грязными.

Сейчас, когда работы еще продолжаются (подрядчик доделывает платформы и остановочные павильоны), данные конструкции не могут похвастаться идеальной чистотой – они довольно пыльные и мутные. А когда зарядят дожди, во все стороны будут лететь брызги от колес машин, - что будет тогда? Правда, в установке таких ограждений для пассажиров, конечно, плюс – на них грязь из-под колес не попадет: прозрачные конструкции примут весь удар на себя (к слову, насколько прочны такие ограждения, покажет время).

Чтобы улица Цвиллинга, по которой каждый день, каждый час едет огромное количество автомобилей (трафик тут бешеный, особенно утром и вечером), не выглядела неряшливо (все-таки одна из центральных улиц мегаполиса), мыть ограждения придется часто и тщательно. Будет ли проводиться такая работа должным образом – также покажет время.

Об остановках. Павильоны обзавелись умными табло, что не может не радовать, навесы – мощные, от дождя и снега должны защищать неплохо, но есть одно «но», по крайней мере сейчас: задних стенок у остановок все еще нет – так что сидеть лучше на самом краю лавочек, чтобы не дай бог не выпасть на проезжую часть. И если сейчас зарядят дожди, тогда брызги из-под колес мчащихся по Цвиллинга автомобилей запросто могут хорошо «украсить» одежду ожидающих трамваев пассажиров.

Напомним, челябинцы очень неоднозначно реагируют на новый облик любимой улицы Цвиллинга: гигантские бордюры вдоль трамвайных путей – водители были категорически против их появления, гигантские платформы странных форм – их уже прозвали перронами для поезда (как следствие, сужение и зигзаообразность проезжей части), перенос остановок, к которому некоторые рассеянные и консервативные горожане никак не могут привыкнуть (всего на данной улице оборудовали 12 остановочных платформ).

Теперь горожане задумались о том, кто же, как часто и каким образом будет чистить прозрачные ограждения, которые в промышленном городе-миллионнике с огромным количеством автомобилей очень быстро могут потерять свою прозрачность.