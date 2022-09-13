Челябинцы жалуются на стоянку автобусов на проезжей части в Чурилово

Челябинцы жалуются на городские автобусы, создающие помехи в движении в поселке Чурилово.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» житель города (он прислал в редакцию и видео с места событий), общественный транспорт с завидным постоянством сосредотачивается - в большом количестве - прямо на проезжей части: автобусы стоят друг за другом на участке перед поворотом, за которым расположена остановка «Мехколонна».

«Как ни поедем в сад, все время автобусы стоят. Мешают проехать. Дорога и так узкая. Странно, что власти не предусмотрели никакой площадки для стоянки общественного транспорта. По моему мнению, это неправильно, такого быть не должно, чтобы водители автобусов отдыхали на проезжей части. Очень все непродуманно», - посетовал автомобилист.