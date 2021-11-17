17.11.2021
В Челябинске продолжают штрафовать антимасочников
17.11.2021
В Челябинске ко дню рождения Деда Мороза откроется выставка
17.11.2021
ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации
17.11.2021
Теннисист из Челябинска завоевал бронзу Всероссийского турнира
17.11.2021
На Акакуле рыбак на мотобуксировщике провалил под лед и утонул
17.11.2021
Центральную усадьбу и Черную скалу «Таганая» свяжет лыжня
Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»
16.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
Замерзающими домами Челябинска займутся прокуратура и госжилинспекция
27.10.2021
Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды
11.10.2021
В Златоусте жители многоэтажки жалуются на долгую жизнь без горячей воды
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021