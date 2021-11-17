Администрация Златоуста подключится к проблеме «холодного» дома в «Березовой Роще»

В Златоусте (Челябинская область) жители дома №1 в квартале «Березовая Роща» страдают от отсутствия горячей воды и тепла и жалуются на управляющую компанию, которая не предпринимает никаких действий, чтобы исправить ситуацию.

На проблему «холодного» дома общественникам из организации «Гражданский патруль» пожаловалась родственница одной из семей Наталья, сообщив, что чуть теплая вода (вместо горячей) бежит из крана ее близких уже около месяца.

«Там живут мои мама и сестра. Температуру замеряли и своими силами, и приезжали пять комиссий, от которых абсолютно никакого толку. Когда запустили отопление, нам выставили условие: либо тепло, либо горячая вода, но по итогу не было ни того, ни другого», – рассказала девушка.

Также, по словам активистов «Гражданского патруля», жители утверждают, что им выставляют полные счета, а управляющая компания «Парковый» просто игнорирует предписания от поставщика тепла о замене насоса, на жалобы не реагирует.

«Гражданский патруль» направил жалобу на бездействие управляющей компании в ГЖИ и Роспотребнадзор.

Тем временем, в администрации Златоуста агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что городские власти в стороне от проблемы не останутся и направят по данному адресу представителей управления жилищно-коммунального хозяйства.

«Конечно же, мэрия встанет на сторону жителей», - заявили в пресс-службе городской администрации.