Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы

Международный аэропорт им. И. В. Курчатова в Челябинске закрыли в связи с неблагоприятными погодными условиями во вторник, третьего января 2023 года.

«В связи с метеоусловиями аэропорт закрыт третьего января до 16 часов 10 минут», - предупредили пассажиров и встречающих. Специалисты проводят обработку взлетно-посадочной полосы.

Южноуральцев просят уточнять актуальное время вылета/прилета на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта.

Так, утренние рейсы в Новый Уренгой, Санкт-Петербург и Москву были задержаны более чем на четыре часа. Борт в Сочи вылетел с опозданием почти на 40 минут.

Вылет рейса в Новосибирск перенесен с 14 часов 40 минут до 19 часов.

Утренние рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли в Челябинской с задержкой на 2-2,5 часа. Борт из Новосибирска ожидается в 18 часов 21 минуту (должен был приземлиться в Челябинске в 15 часов).

Из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются часть рейсов и в аэропорту Магнитогорска. Борт SU-1428, вылетевший ранним утром из Москвы, должен был приземлиться в аэропорту Магнитогорска в пять часов пять минут. Но командир экипажа принял решение из-за непогоды посадить воздушное судно в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Самолет ожидают в Магнитке в 18 часов 35 минут. Рейс SU-1434 из Шереметьево задерживается на девять часов (вместо 12.10 прилетит в 21.15).