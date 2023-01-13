13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
03.01.2023
Аэропорт Челябинска закрыли до 16.10 часов для обработки полосы
01.07.2021
Работы по реконструкции аэродрома в Магнитогорске начнутся в 2021 году
29.06.2021
Аэропорт Магнитогорска продан с рекордным превышением начальной цены
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023