Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву

В аэропорту Магнитогорска (Челябинская область) произошла задержка рейса FV-6294 авиакомпании «Россия» по техническим причинам.

Воздушное судно должно было вылететь в аэропорт Шереметьево (Москва) в 13 часов 10 минут 13 января.

Задержка авиарейса «Магнитогорск-Москва» произошла из-за поломки лайнера.

«Ожидаем прибытие резервного самолета. Планируемое время вылета сегодня в 17 часов», - сообщили в аэропорту Магнитогорска. Время вылета можно уточнять на онлайн-табло на сайте аэропорта.

В настоящее время зарегистрированные пассажиры находятся в аэропорту, рассказали в Уральской транспортной прокуратуре

«Оказание пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, находится на контроле Карталинской транспортной прокуратуры», - подчеркнули в надзорном ведомстве.