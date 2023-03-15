Между Магнитогорском и Челябинском увеличат число рейсов автобусов и «Ласточек»

В связи с предстоящим закрытием аэропорта Магнитогорска прорабатывает вопрос увеличения числа автобусных рейсов между городом и Челябинском. Кроме того, будут запущены новые «Ласточки» между этими муниципальными образованиями.

Напомним, международный аэропорт Магнитогорска закроют на реконструкцию на четыре месяца – с первого июня до первого октября 2023 года. В этот период магнитогорцы смогут летать в другие города и страны из ближайших аэропортов – в Челябинске (аэропорт Баландино имени И.В. Курчатова) и Уфе. Транспортная доступность до этих аэропортов будет обеспечена за счет автобусных и железнодорожных перевозок.

«Прорабатываются вопросы увеличения количества автобусных рейсов по маршруту №591 «Магнитогорск-Челябинск» в соответствии с потребностью пассажиров и запуска новой «Ласточки» из Магнитогорска в Уфу с первого июня 2023 года», - сообщили в администрации города.

В ходе реконструкции магнитогорского аэропорта планируется модернизировать взлетно-посадочную полосу, расширить перрон, построить площадку для обработки самолетов, установить новые объекты радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальную систему, метеорологическое оборудование и аварийно-спасательную станцию.