Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО

Суд отказал в условно-досрочном освобождении мошеннице, похитившей у пайщиков кооператива свыше 80,6 миллиона рублей. Председатель КПК «Центр Финансовой Помощи» Ольга Ковалева останется в колонии.

Металлургическим районным судом Челябинска рассмотрено ходатайство осужденной Ольги Ковалевой, отбывающей наказание в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Приговором Правобережного районного суда Магнитогорска летом 2018 года она приговорена к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также с осужденной в пользу более 50 потерпевших взыскано порядка 30 миллионов рублей. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, Ковалева совершила хищение денежных средств пайщиков кооператива, заключивших договоры личных сбережений, применяя разработанную схему по принципу финансовой пирамиды, обратив в свою пользу свыше 80,6 миллиона рублей.

При рассмотрении ходатайства прокурором указано, что в период содержания в исправительных учреждениях осужденная мер к возмещению ущерба потерпевшим не принимала, неоднократно допускала нарушения режимных требований, которые носили характер неподчинения требованиям закона и правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений. В связи с чем, поведение осужденной не указывает на ее исправление.

Суд, согласившись с мнением прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства осужденной об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.