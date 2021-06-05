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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, четвертого июня, в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения первому
04.06.2021

Арестован первый замминистра строительства Иван Белавкин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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04.06.2021

Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал, что в кадках на пересечении про
04.06.2021

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
04.06.2021

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Именно сделку купли-продажи заключила миасская компания ООО «Автоспецван» на выставке Bauma CTT R
04.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

Анонсы событий и мероприятий на пятое и шестое июня
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.06.2021

Афиша на пятое и шестое июня
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2021

В Челябинске снова разыскивают горе-отца Толика

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2021

В центре Челябинска на десять дней закроют движение транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.06.2021

В Челябинске на Автодорожной улице демонтируют незаконные объекты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Афиша
Общество
05.06.2021 00:51

Афиша на пятое и шестое июня

Предлагаем афишу мероприятий учреждений культуры на пятое и шестое июня.

5 июня, суббота

В 11 часов состоятся детские спектакли «На планете»/ «Подлунные мифы», которые представит Творческий союз «Событие» (Екатеринбург) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Камерный театр).

В 12 часов состоится «Пушкинский пикник». Мероприятие приурочено к празднованию Дня А.С. Пушкина в России. Сбор участников в костюмах на улице Кирова (фонтан, скульптура А. С. Пушкина).

В 12 часов 30 минут состоится костюмированное шествие участников «Пушкинского пикника» в стилизованных костюмах XIX века (от фонтана на улице Кирова до танцевальной площадки в Горсаду им. А. С. Пушкина). В парке всех участников ждет танцевально-игровая программа, пикник, подвижные игры, фотосессия, чтение стихов, романсы.

В 13 часов состоится танцевальная программа в рамках «Пушкинского пикника» (Челябинск, ул. Орджоникидзе, 58А, горсад им. А. С. Пушкина)

В 14 часов в выставочном зале Челябинского центра искусств пройдет театральный проект Андрея Ваганова «Литературные чтения». В программе чтений: Борис Шергин «Пойга и лиса» (ул. Сони Кривой, 30).

В 18 часов состоится спектакль «Прачечная», который представит первый в России инклюзивный театр «Круг II» из Москвы) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (малая сцена Театра драмы им. Н. Орлова).

В 20 часов состоится спектакль «Я убил царя», который представит инклюзивный театр-студия ORA (Екатеринбург) и театра «Шарманка» в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Камерный театр).

В 20 часов в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» состоится спектакль «Дом. Выход в Наружность» Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» из Челябинска (малая сцена Театра драмы им. Н. Орлова).

6 июня

В 11 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится моно-спектакль «Пушкин: Faust-Нулин» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 11 часов 45 минут в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится подведение итогов I этапа Городского конкурса авторских литературных работ «Челябинск глазами Пушкина» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 12 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится литературная композиция «Адресаты лирики Пушкина» в исполнении студентов отделения актерского искусства и театрального творчества колледжа культуры ЮУрГИИ познакомит с самой романтической страницей пушкинской поэзии (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 13 часов в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина состоится акция #ПушкинWorld: Читаем Пушкина на разных языках пройдет в офлайн и онлайн формате. Стихи Пушкина прозвучат на немецком, английском, арабском, французском, татарском, башкирском и других языках (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

Кроме того, в Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина шестого июня в течение дня состоятся книжные выставки «Гения время не судит, оно только служит ему», «Лукоморье – сказки Пушкина», «И жизнь, и слезы, и любовь», «Пушкин- взгляд из XXI века», а также выставка-инсталяция «Приметы милой старины: быт XIX века», видео-викторина «В пушкинском мире» и интерактивная игра «Онегинская энциклопедия» настольные литературные игры для детей и взрослых «Узнай героя Пушкина», «Лукоморье», «Современники Пушкина – кто они?», «Тайны рисунков Пушкина». Запланирована виртуальная экскурсия «Пушкинские места Челябинска», экскурсия по выставке «Редкая пушкиниана» (Челябинск, ул. Коммуны, 69).

В 15 часов состоится спектакль «Кап-кап-кап-a cup»/  «На луче света», который представит инклюзивный театр «Радость моя» (Сыктывкар) в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Камерный театр).

В 15 часов в рамках Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» состоится спектакль «Марьино поле» - совместный проект Благотворительного фонда «Со-Единение» и Центра творческих проектов «Инклюзион» (Москва). Среди актеров- люди с различными возможностями здоровья и студенты Екатеринбургского театрального института (Камерный театр).

В 17 часов Челябинская областная универсальная научная библиотека и мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» проведут для южноуральцев синтетический аудиовизуальный ивент «Пушкин vibes», приуроченный ко дню рождения великого русского поэта (ул. Труда, 183).

В 18 часов состоится мюзикл на жестовом языке «Magic Ритм» Клуба для молодежи с инвалидностью и волонтеров «Наше место» из Челябинска и закрытие Межрегионального фестиваля инклюзивных театров «Мечтай!» (Дворец Культуры Железнодорожников).

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, четвертого июня, в Центральном районном суде Челябинска избрали меру пресечения первому
04.06.2021

Арестован первый замминистра строительства Иван Белавкин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Искалеченная бездомная собака, которую
04.06.2021

Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев рассказал, что в кадках на пересечении про
04.06.2021

Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать. Некотор
04.06.2021

Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Именно сделку купли-продажи заключила миасская компания ООО «Автоспецван» на выставке Bauma CTT R
04.06.2021

Автомобиль «Урал NEXT» отправился к покупателю прямо с выставочного стенда
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Анонсы событий и мероприятий на третье июня

02.06.2021 16:44

Виртуальный ЦОД от «Ростелекома» для тракторного завода «ДСТ-УРАЛ»

02.06.2021 16:43

В Челябинске в Историческом музее состоится дефиле татарской моды

02.06.2021 16:41

Детская филармония Челябинска набирает таланты

02.06.2021 16:38

Сквер возле челябинской «Виктории» будут благоустраивать в несколько этапов

02.06.2021 16:34

В Челябинске росгвардейцы исполнили мечту мальчика, победившего рак

02.06.2021 16:33

Полицейские изъяли крупную партию контрафактного алкоголя

02.06.2021 16:21

В Копейске назначен новый руководитель МУП «КСВВ»

02.06.2021 16:20

В Челябинске обнаружены брошенные баки с остатками хлора

02.06.2021 16:19

Какой город в Челябинской области получил шанс измениться к лучшему

02.06.2021 16:08

У жительницы Тимирязевского забирают ипотечную квартиру после помощи лжеюристов

02.06.2021 15:58

Вмешательство бизнес-омбудсмена упростит доступ сельских товаропроизводителей Челябинской области к бюджетному субсидированию

02.06.2021 15:58

В Челябинской области хотят откорректировать маршруты «Ласточек»

02.06.2021 15:56

«Урал-прес-информ» разыгрывает билеты в Молодежный театр

02.06.2021 15:35

В Челябинске ревнивец по ошибке спалил не тот джип

02.06.2021 15:24

ГРЦ Макеева подарил детям Миасса разноцветные мечты

02.06.2021 15:15

НТВ с помощью МегаФона покажет возможности работы 5G в прямом эфире

02.06.2021 15:06

Южноуральцев предупреждают о ливнях, грозах и крупном граде

02.06.2021 14:42

Провалы Челябинска

02.06.2021 14:35

В Челябинске двое мужчин выбросили труп товарища в мусорный бак

02.06.2021 14:29

Ванные Сеzares – новое слово на рынке сантехники

02.06.2021 14:08

Исторический музей первым в России покажет картины Руффо Казелли — основателя кибернетического экзистенциализма