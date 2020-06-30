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Александр Кузнецов – о цифровизации: Никто не собирается отменять очное образование

Общество
Сегодня, 12:54
Автор: 
Олеся Денисова

С 1 сентября 2020 года в 14 регионах Российской Федерации, в том числе и в Челябинской области, планируется запустить эксперимент по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в школах и колледжах. Родители опасаются, что их детей переведут на двухлетнее дистанционное обучение, но чиновники категорически опровергают эту информацию.

Соответствующий проект постановления правительства находится в стадии общественного обсуждения (документ размещен на портале правовой информации) и уже вызвал бурные дискуссии и споры. Некоторые родители посчитали, что в рамках проекта все школьники регионов, попавших в эксперимент, будут переведены на дистанционное обучение на все два года проведения эксперимента. Звучат уже призывы собирать подписи против этого.

Ажиотаж вызвала статья, опубликованная на сайте одного из информационных агентств, где утверждалось «еще два года учимся дистанционно».

«Полная глупость», - считает министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

По его словам, проект предполагает поставку в школы новых компьютеров, оргтехники, серверов, сетевых образовательных ресурсов. «Никто не собирается отменять очное образование, - заверяет Александр Кузнецов и напоминает. - Об этом говорили и президент, и премьер-министр».

В образовательных учреждениях появятся локальные сути, подключение интернета к сельским школам со скоростью 50 Мбит/сек и к городским школам от 100 Мбит/сек. «Это все элементы цифрового процесса, создающего образовательную среду. Но не дистанционное образование повсеместно», - подчеркнул глава минобрнауки региона.

В пояснительной записке к проекту постановления РФ говорится, что эксперимент направлен на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных технологий. Целью создания ЦОС - обеспечение равных условий качественного образования детей вне зависимости от места их нахождения. Во всех школах будут введены электронный документооборот, электронный дневник, электронный журнал, электронное расписание, электронная библиотека образовательных материалов. Все персональные данные учеников будут надежно защищены, заверяют разработчики.

В УрФО эксперимент коснется, помимо Челябинской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
цифровизация
Министерство образования и науки Челябинской области
Александр Кузнецов
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