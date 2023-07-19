Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал поручению своему заместителю Сергею Сушкову выработать меры по урегулированию ситуации в связи с переносом Каширинского рынка из Челябинска в Сосновский район, сообщили в пресс-службе главы региона. На новое месторасположение рынка выехали представители министерств, контролирующих органов и районной администрации.

Напомним, Каширинский рынок в Челябинске закрыли. Арендаторы торговых мест переехали на новое место - рынок «Караван», расположенный неподалеку от микрорайонов «Парковый Премиум», «Парковый-2», «Парковый-3». Но жильцам такое соседство категорически не понравилось из-за возникшей на этом месте стихийной свалки, неприятных запахов и шума.

«За первые пару дней образовалась огромная куча мусора, а это значит, что скоро будет вонь, крысы (на старом месте, где жил рынок и сейчас строится новый ЖК, в настоящее время наблюдают нашествие крыс) и много чего ещё», - возмущаются жители в соцсетях. При этом в контролирующие органы жалоб от жителей микрорайонов не поступало, отметили в пресс-службе губернатора.

По распоряжению главы региона, Каширинского рынка выехали представители регионального управления Роспотребнадзора, Минэкологии, Минэкономразвития, администрации Сосновского муниципального района.

Чиновники обсудили ситуацию с исполнительным директором компании ООО «Бастион», сдающей в аренду торговые площади. Она проинформировала о причинах возникновения конфликта с населением микрорайона «Парковый-3».

По словам представителя фирмы, дорога, которой пользуются жители, чтобы переехать из микрорайона «Парковый-2» в «Парковый-3», проходит по территории рынка «Караван». Это частная территория, которая ранее не использовалась и была не огорожена. Чтобы обеспечить безопасность на торговом объекте, была привлечена частная охрана.

Исполнительный директор также заверил, что рынок убирается ежедневно, для этих целей наняты 14 человек. Мусор вывозят ежедневно в 16 часов, чтобы не мешать передвижению машин в час-пик. Заключены договоры с организациями по вывозу отходов.

Помимо этого, ООО «Бастион» был заключен договор обустройство контейнерной площадки на 300 квадратных метров. До первого августа 2023 года площадка будет забетонирована, ограждена, на ней будут установлены четыре контейнера.

Кроме того, арендодатели намерены увеличить график вывоза мусора, чтобы не допускать переполнения контейнеров. Уже ведутся работы по ограждению всего рынка по периметру.

Также заключён договор на дезинфекцию и дератизацию территории рынка. Обработки проводились один раз в два месяца. Вчера руководство рынка приняло решение проводить обработки не реже одного раза в неделю.