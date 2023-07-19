19.07.2023
На Челябинском металлургическом комбинате новый генеральный директор
19.07.2023
Жители Чебаркульского района просят отремонтировать дорогу до кладбища
19.07.2023
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила летнее спецпредложение cо скретч-картами
19.07.2023
В Курчатовском районе набирает обороты развитие «дворового» хоккея
19.07.2023
Электричка Миасс - Челябинск теперь останавливается и в Полетаево
18.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 июля (18+)
Алексей Текслер дал поручения по Каширинскому рынку, на который жалуются челябинцы
18.07.2023
В Сатке открыли долгожданный Ледовый дворец
18.07.2023
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
17.07.2023
Алексей Текслер передал семье погибшего в СВО Евгения Бровко «Золотую звезду Героя России»
16.07.2023
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Металлургический район Челябинска
Алексей Текслер обозначил ключевые задачи в период сложной внешнеполитической обстановки
18.07.2023
Единороссы утвердили кандидатуру на пост спикера Заксобрания Челябинской области
18.07.2023
Военный эксперт: Черноморский флот должен блокировать побережье, которое находится под контролем Украины
18.07.2023
В Челябинске началось строительство Одигитриевского собора в женском монастыре
17.07.2023
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023